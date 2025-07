Bonus pompe di calore 2025, a chi spettano e come fare richiesta

L’agevolazione si estende tramite il rimborso di 10 quote annuali di pari importo sulle spese sostenute per l’acquisto e l’installazione dell’impianto – incluse opere murarie, elettriche ed idrauliche - entro un massimo di 30mila euro per unità immobiliare. L’accesso all’incentivo è in ogni caso subordinato alla realizzazione di opere di sostituzione di un impianto preesistente finalizzato a un miglioramento dell’efficienza energetica. Entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori, la legge prevede l’obbligo di invio sul portale dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (Enea) della scheda descrittiva dell’intervento.