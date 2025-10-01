Conto termico 3.0, il nuovo bonus in vigore da Natale: cosa sapere

Un’attenzione particolare viene riservata ai Comuni: per gli interventi realizzati su edifici di Comuni con meno di 15.000 abitanti, nonché su scuole e strutture ospedaliere, l’incentivo può coprire fino al 100% delle spese ammissibili. Le amministrazioni potranno continuare a fruire dell’accesso agli incentivi sia direttamente, sia tramite prenotazione con acconti e rate intermedie. Sono anche previste modalità semplificate attraverso ESCO, partenariati pubblico-privato e comunità energetiche rinnovabili.