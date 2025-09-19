Bonus edilizi, ipotesi detrazione per ristrutturazione al 50% nel 2026

Introduzione

La Legge di Bilancio 2026 è ancora lontana, ma tutti i vari uffici dei ministeri sono al lavoro per cercare di capire quali interventi di loro competenza – e soprattutto con quali risorse – potranno riuscire a inserire nel testo finale. Si discute ad esempio anche di bonus edilizi.

La viceministra dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Vannia Gava, annuncia che sta provando a "portare al 50% le detrazioni fiscali per le ristrutturazioni delle abitazioni anche nel 2026, oggi al 36%". Insieme al ministro dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti si sta poi valutando se sarà possibile usufruire dei benefici fiscali "in 5 anni anziché 10, rendendo l'ecobonus più immediato e conveniente". Le parole di Gava arrivano sull’onda delle preoccupazioni di molti secondo cui la detrazione al 36% è di fatto troppo bassa.