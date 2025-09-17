Marche, Schlein: "Vinceremo". Premier: "A sx uniti solo per batterci"

La presidente del Consiglio insieme agli alleati di governo ad Ancona, la leader dem a Pesaro. Così si è consumata la sfida distanza in vista del voto per il nuovo governatore del 28 e 29 settembre. Nessuna delle due si è risparmiata. "Nessuno come me oggetto di odio in questo Paese", ha detto Meloni. "Evviva l'Italia antifascista, coalizione progressista unita come non succedeva da 20 anni", le parole della segretaria Pd

La premier Giorgia Meloni ad Ancona insieme agli alleati di governo, la leader dem Elly Schlein a Pesaro: entrambe si sono prese la scena dal palco dei comizi elettorali dei rispettivi partiti in vista dell’imminente voto per le regionali nelle Marche , fissate per il 28 e 29 settembre, che vedrà sfidarsi il governatore uscente Francesco Acquaroli per il centrodestra e Matteo Ricci per il campo largo del centrosinistra . La presidente del Consiglio ha rivendicato il successo del suo esecutivo – “tra un mese diventeremo il terzo governo più longevo” – e ancora una volta ha attaccato la sinistra per il “clima d’odio” che fomenta. Schlein ha messo l’enfasi sulla rinata “unità della coalizione progressista”, che si presenta “compatta in tutte le regioni" al voto, come “non succedeva da 20 anni", e che a breve batterà il centrodestra "anche alle politiche". Nessuna delle due si è risparmiata attacchi all’avversaria, spaziando dal tema dei salari alla sanità, fino a quello più trasversale della guerra a Gaza .

Come spesso negli ultimi eventi elettorali, è soprattutto l'odio politico che scalda la premier Meloni. "Nessuno in Italia è oggetto di un discorso di odio come la sottoscritta e difficilmente mi posso odiare da sola", dice. E alla leader del Pd che le aveva chiesto di andare in Aula per elencare gli attacchi subiti dal centrodestra, ribatte chiamandola per nome: "Guarda Elly, se vuoi che te li faccio ci mettiamo mezza giornata". Poi cita il caso di violenza politica della giornata - "Oggi un consigliere comunale di Genova, credo del Pd, ha detto alla capogruppo di FdI: 'Vi abbiamo appeso a testa in giù già una volta'" - e ammonisce: "Calmiamoci, riportiamo un dibattito dove deve stare".

"Da tre anni governiamo una nazione e oggi in questa piazza c'è più gente di quanta ce ne fosse nel 2022, non era scontato che dopo tre anni di governo ci fosse fiducia in noi. Ci ripaga di qualsiasi cosa, significa che italiani vedono che ce la stiamo mettendo tutta e che gli impegni assunti con gli italiani e le aspettative che avevano non sono state deluse. Ce la stiamo mettendo tutta, non sempre le cose vanno come vorremmo, però non ci siamo risparmiati neanche un giorno", ha detto Meloni. Critica il campo largo della sinistra, rinfacciando al leader dei Cinque Stelle Giuseppe Conte di essersi alleato con il Pd solo per “mandare a casa Meloni”. La premier si chiede: “Che progetto è mandare a casa Meloni? Io governo per gli italiani, mica contro gli altri". Critica anche la stampa. L’alleanza del centrodestra, dice, è “solida” e “quando sui giornali ci dicono che noi siamo divisi e ci tiriamo i cartoccetti...Io dico: fatevene una ragione, stiamo insieme da 30 anni e continueremo a stare insieme al governo, non sprecheremo questa occasione storica".

Meloni: "Acquaroli ha trasformato il volto delle Marche"

La premier rivendica come la gestione di Acquaroli abbia “trasformato il volto” delle Marche, “mettendo i marchigiani, uno dei popoli più operosi e orgogliosi, in condizione di esprimere tutto il proprio valore e potenziale”. E menziona la riforma sanitaria voluta da Acquaroli, “che ha riequilibrato i servizi senza aumentare di un euro il costo per i cittadini, e c'è stato un cambio di passo sulla ricostruzione post sisma".

Schlein: "Votate liberi, senza condizionamenti"

"A chi la scorsa volta ha votato per Acquaroli diciamo che saremo a disposizione di tutti e di tutte. Siate liberi, anche perché nel segreto dell'urna non vi vedono. Lo sappiamo che c'è un potere di condizionamento forte", dice invece Schlein. Parla delle "promesse vuote" degli avversari e assicura: "Ci facciamo e ci faremo carico di ricucire le aree interne. Non è ineluttabile il loro declino come dice il centrodestra. Non c'è niente di ineluttabile".