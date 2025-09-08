Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Sondaggio, solo il 13% degli italiani è favorevole a un invio di truppe in Ucraina

Mondo fotogallery
18 foto
Getty/Sky TG24

Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, per il 31% degli intervistati l’Italia non dovrebbe contribuire in alcun modo alle “garanzie di sicurezza” per Kiev. Inoltre secondo il 47% i vertici di Alaska e Washington hanno rafforzato Putin. Sulla politica interna, la maggioranza si aspetta un impatto limitato delle regionali sul governo. In Toscana e Veneto anche gli elettori delle opposizioni vedono la conferma delle amministrazioni uscenti. Nelle intenzioni di voto FdI rimane primo partito

ULTIME FOTOGALLERY

Sondaggio, solo il 13% degli italiani invierebbe truppe in Ucraina

Mondo

Secondo l’ultima rilevazione di YouTrend per Sky TG24, per il 31% degli intervistati l’Italia non...

18 foto

Sinner, trofei e vittorie in carriera: i record del tennista italiano

Sport

Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024...

46 foto
epa12236190 Jannik Sinner of Italy celebrates with the trophy after winning the Men's Singles final match against Carlos Alcaraz of Spain at the Wimbledon Championships, Wimbledon, Britain, 13 July 2025. EPA/NEIL HALL EDITORIAL USE ONLY

Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 settembre: la rassegna stampa

Cronaca

Gli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina con il maxi raid di droni che ha colpito a Kiev la...

16 foto

Eclissi lunare totale di settembre, le immagini dal mondo. FOTO

Scienze

Era l'evento astronomico del 2025. Il fenomeno viene anche soprannominato "luna di sangue",...

12 foto

Armani, in 16mila alla camera ardente. Funerali saranno a Rivalta

Cronaca

Come ieri, anche oggi moltissime persone si sono messe in fila all'ingresso del teatro di via...

35 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Meteo, in arrivo nubifragi e temporali: ecco quando e dove

    Cronaca

    L’alta pressione sul Vecchio Continente sta diminuendo e il clima estivo che stava dominando la...

    Geologo italiano morto in Alaska, chi era Riccardo Pozzobon

    Cronaca

    Il ricercatore dell'Università di Padova aveva 40 anni. Lascia la compagna e un figlio piccolo....

    Ucraina, massiccio raid su Kiev. Trump: "Pronto a sanzioni". LIVE

    live Mondo

    All'indomani del più grande attacco russo sull'Ucraina che con oltre 800 tra droni e missili ha...