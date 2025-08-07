Regionali, Giani candidato del Centrosinistra

Il presidente uscente della Regione Eugenio Giani è il candidato del centrosinistra alle Regionali in Toscana. Lo ha indicato per acclamazione la direzione regionale del Pd, riunita stasera a Firenze nella sede di via Forlanini. La direzione è iniziata verso le 21,30 aperta dalla relazione del segretario regionale del Pd, il deputato Emiliano Fossi. Giani era presente. Al momento dell'acclamazione il primo gesto di Giani è stata una doppia stretta di mani con Fossi tra gli applausi dei membri della direzione.

Appoggio del M5S, Giani: "Coalizione progressista"

"Accolgo con soddisfazione l'esito della consultazione del Movimento 5 Stelle, che apre la strada alla costruzione di una coalizione progressista per le prossime elezioni regionali. Un risultato importante che rende la nostra regione protagonista della nuova stagione politica e rafforza il dialogo tra forze politiche e civiche impegnate per una Toscana più giusta, moderna, verde e solidale. Voglio ringraziare il Partito Democratico della Toscana e in particolare il segretario regionale Emiliano Fossi, che pazientemente ha saputo tessere la tela dell'unità e della convergenza". Lo dichiara in una nota Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, commentando l'esito della consultazione on line degli iscritti M5s. "Sono convinto dell'importanza dell'alleanza politica proposta dalla segretaria Elly Schlein a livello nazionale, inizia ora un percorso condiviso, che sono certo potrà dar vita a un progetto di governo forte, inclusivo e all'altezza delle sfide future", aggiunge.