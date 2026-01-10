Raffaele Nevi, portavoce di Forza Italia, ha fatto sapere che il partito “ha molto apprezzato la conferenza stampa della presidente Meloni, in cui ha giustamente rivendicato l'azione di governo di questi anni. Siamo stati particolarmente orgogliosi anche del riconoscimento che ha voluto riservare al lavoro straordinario di Antonio Tajani e di tutta Forza Italia".

Riguardo all’Ucraina, Nevi ha aggiunto: "Per arrivare alla pace bisogna parlare con tutti. Siamo d'accordo sulla necessità che l'Europa sia protagonista e che svolga un ruolo ancora più importante e che possa essere un attore fondamentale. È necessario che l'Europa dialoghi anche con la Russia".

Plauso di Forza Italia anche per le parole e l’apertura di Meloni sul Mercosur. "È il più grande accordo mai negoziato dall'Unione, un fatto che possiamo certamente definire storico, per l'Unione Europea, per l'Italia e per una parte molto importante del continente latino americano, cui siamo profondamente legati. E non solo per gli aspetti di natura commerciale, ma anche per quelli politici", ha dichiarato Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli Esteri, in un'intervista a Il Sole 24 ore. "L'accordo – ha aggiunto – è anche frutto del lavoro che abbiamo fatto in stretta sinergia con la premier Giorgia Meloni e il ministro Francesco Lollobrigida. Possiamo ribadire, e lo abbiamo già fatto nelle fasi che hanno preceduto il via libera definitivo, che si tratta di un successo per l'Italia". La Lega, comunque, ha ribadito la propria "storica contrarietà".