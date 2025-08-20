Esplora tutte le offerte Sky
Mondo

Il peacekeeping italiano avrà un ruolo anche in Ucraina?

Luciana Grosso

Luciana Grosso

Ispi

©Getty

Parlarne è prematuro, perché queste missioni operano dove la pace, pur fragile, c'è già. Ma è anche necessario perché, al momento, la fine della guerra sul campo è lontana. In ogni caso la posizione di Roma, a Kiev e nella Coalizione dei Volonterosi, è strategica

