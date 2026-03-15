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Ambiente

Oltre il limite: l’overshoot e la nuova grammatica del clima

Daniele Moretti

Daniele Moretti
©Getty

Perché superare 1,5°C non è la fine, ma un cambio di rotta: da obiettivo fisso a traiettoria gestita, con tutti i rischi irreversibili e le lezioni geopolitiche del 2026. Uno spunto che cambia il paradigma, che viene da un paper del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC) 

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