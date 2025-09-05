Puglia, Decaro verso il sì alla candidatura per la guida della Regione

L'eurodeputato Pd Antonio Decaro sarebbe sempre più orientato a dire sì alla corsa per la guida della Puglia come candidato del centrosinistra. È quanto si apprende da fonti vicine alla trattativa. La soluzione prevederebbe comunque la partecipazione di Nichi Vendola (Avs) alle elezioni per il Consiglio regionale.

Non ancora sciolti gli ultimi nodi

A poche ore dall'appuntamento della festa dell'Unità di Bisceglie dove stasera sul palco salirà anche la segretaria del Pd, Elly Schlein, sono stati fatti passi avanti ma non sono ancora del tutto risolte le questioni che Decaro ha posto come condizioni per accettare di candidarsi a presidente della Regione. Da ore è in corso un confronto serrato per definire un accordo che faccia superare lo stallo posto dal veto di Decaro alla candidatura in Consiglio dell'ex presidente Nichi Vendola. Dopo la rinuncia a candidarsi del governatore in carica, Michele Emiliano, Decaro non può smentirsi sul veto posto anche all'ex governatore.

Resta da definire la posizione di Emiliano

Si cerca una via d'uscita che garantisca la candidatura del presidente di Avs senza, però, che Decaro si smentisca. Una proposta al vaglio che sembra poter sbloccare la partita ipotizzerebbe le dimissioni di Vendola dopo l'elezione, magari prima di candidarsi alle prossime politiche. Tuttavia, a complicare ulteriormente il quadro potrebbe esserci un ripensamento dello stesso Emiliano, cbe avrebbe fatto sapere che nel caso di candidatura di Vendola si candiderà anche lui. Potrebbe farlo in una lista civica che fa riferimento a lui, 'Con'.