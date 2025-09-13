Meloni: "Noi accusati di odio da chi festeggia l’omicidio di Kirk"

La presidente del Consiglio, intervenendo alla festa nazionale dell'Udc, ha parlato dell’uccisione dell’attivista americano: "Dobbiamo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra? Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo giustificazionismo" perché "il clima anche in Italia sta diventando insostenibile"
"Vengo da una comunità politica che spesso è stata accusata di diffondere odio, guarda un po' dagli stessi che festeggiano e giustificano l'omicidio intenzionale di un ragazzo che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, intervenendo alla festa nazionale dell'Udc, a Roma, ha fatto riferimento all'assassinio di Charlie Kirk parlando anche di "commenti disumani" sull’attivista americano ucciso con un colpo di fucile.
"Odifreddi? Commento spaventoso su Kirk"
"In questi giorni ho letto molti commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. E ne ho letti altri spaventosi. Uno di questi è di Piergiorgio Odifreddi, intellettuale della sinistra che ha detto: 'sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa'", ha detto Meloni. "Ora io vorrei chiedere a questo illustre professore cosa intende esattamente. Intende che ci sono persone a cui è legittimo sparare in base alle loro idee? O a cui è meno grave sparare perché non condividiamo le loro idee? O a cui è comunque comprensibile che venga voglia di sparare in base alle sue idee? - ha continuato - Noi dovremmo immaginare pene inferiori per chi spara un esponente di destra, magari prevedendo come attenuante il fatto che le sue idee sono impresentabili?".
"In Italia clima sta diventando insostenibile"
"Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo giustificazionismo", ha proseguito Meloni, perché "il clima anche in Italia sta diventando insostenibile". "Vogliamo dimostrare cioè che la politica può essere autorevole, che può essere credibile, che è capace di dedizione, che è capace di sacrificio, che può essere fatta con amore, per quello in cui si crede, per la propria nazione, per la propria gente - ha aggiunto la premier - Guardate, lo voglio dire nel tempo in cui l'odio e la violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà, facendo venire molti nodi al pettine".
Leggi anche
Meloni su foto di Kirk a testa in giù: "Non ci intimidiscono"
"Avanti su premierato e giustizia"
"Vogliamo archiviare la stagione ei governi tecnici, arcobaleno, che passano sulla testa dei cittadini - ha detto poi Meloni passando alla politica interna - I cittadini chiedono governi politici, stabili, e vogliamo rispondere a questa richiesta con la riforma del premierato, necessaria per rafforzare la democrazia e l'economia. Stiamo vedendo come la stabilità faccia la differenza, solo un governo stabile può avere visione. Quindi andremo avanti con la riforma del premierato". Stesso discorso per la giustizia: "Andremo avanti sulla separazione delle carriere, sulla riforma del Csm, perché vogliamo spezzare il sistema correntizio che ha umiliato la magistratura e rendere la giustizia più giusta per i cittadini".
Approfondimento
Separazione carriere, sondaggio: il 47% degli italiani è favorevole
"Nella Manovra ci concentriamo sul ceto medio"
Passando poi alla prossima Legge di Bilancio, Meloni ha detto: "Noi abbiamo smesso di gettare i soldi dei cittadini dalla finestra, nonostante i debiti da pagare che ci hanno lasciato i nostri predecessori non abbiamo aumentato le tasse ma le abbiamo abbassate. E vogliamo proseguire in questa direzione come sapete ora concentrandoci con la prossima legge di bilancio sul ceto medio". "Dicevano che con Meloni l'Italia sarebbe andata in default ma sbagliavano previsioni - ha aggiunto ancora la premier - L'Italia è un'ancora in Europa".
Vedi anche
Manovra 2026, ipotesi rottamazione quinquies delle cartelle
"Non do la caccia ai cattolici, resto sempre me stessa"
"Mi hanno fatto sorridere alcuni commenti dopo il mio discorso al Meeting di Rimini, c'è chi ha detto che sono diventata una democristiana 2.0: perché no 3.0... Che volevo dare la caccia ai cattolici: state tranquilli che non vi do la caccia - ha proseguito Meloni - Tranquillizzo tutti, non sto cacciando nessuno, non cerco una legittimazione religiosa, spero che Nostro Signore ci dia una mano ma è tutto un altro tema. Rimango sempre me stessa, non ho mai avuto stima dei politici mutaforma che inseguono le contingenze. Quello he ho detto al Meeting è quello che penso da sempre".
Leggi anche
Meeting Rimini, Meloni: "Israele è andata oltre. Focus su ceto medio"
"Nei partiti serve confronto, non voti online e streaming"
"Ci tenevo a essere qui seppure un po' ho fatto impazzire l'organizzazione con gli orari, seppure per un breve saluto perché pochi più di me sono consapevoli di quanto sia importante per una forza politica celebrare momenti come quello che voi state celebrando in questi due giorni - ha spiegato Meloni - Una festa nazionale, un congresso, un'assemblea programmatica non sono riti del passato, una specie di anticaglia da gettare, ma sono al contrario un bene da proteggere con dedizione". "Sono le occasioni - ha aggiunto - che rendono un partito reale, che lo fanno davvero appartenere ai cittadini, che consentono di fare elaborazione rendendolo profondo, capace di interrogarsi per saper rispondere a problemi complessi. Noi viviamo in un tempo nel quale vorrebbero convincerci che tutto questo dovrebbe essere rottamato, che in fondo non serve, che la partecipazione e la vita democratica di un partito possono essere sostituiti con un più semplice voto online, con una diretta streaming. Però chi crede davvero nella democrazia chi crede nel valore della politica sa che niente potrà mai sostituire il confronto tra le persone in carne e ossa il guardarsi negli occhi l'emozione di sentirsi parte di qualcosa più grande di sentirsi parte di una comunità che si batte con te per gli stessi valori nei quali credi tu".
Vedi anche
Supermedia YouTrend, i partiti verso le Regionali: FdI saldo al 30%
Mille giorni di governo Meloni, il sondaggio: chi ha lavorato meglio
Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, continua il trend dei giudizi negativi per l’esecutivo: sono ora il 62% (+2% da giugno). Matteo Salvini è il ministro più impopolare, tra i più apprezzati c’è invece Giancarlo Giorgetti