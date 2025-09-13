Meloni: "Noi accusati di odio da chi festeggia l’omicidio di Kirk"

La presidente del Consiglio, intervenendo alla festa nazionale dell'Udc, ha parlato dell’uccisione dell’attivista americano: "Dobbiamo immaginare pene inferiori per chi spara a un esponente di destra? Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo giustificazionismo" perché "il clima anche in Italia sta diventando insostenibile"

"Vengo da una comunità politica che spesso è stata accusata di diffondere odio, guarda un po' dagli stessi che festeggiano e giustificano l'omicidio intenzionale di un ragazzo che aveva la colpa di difendere con coraggio le sue idee". A dirlo è la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che, intervenendo alla festa nazionale dell'Udc, a Roma, ha fatto riferimento all'assassinio di Charlie Kirk parlando anche di "commenti disumani" sull’attivista americano ucciso con un colpo di fucile.

"Odifreddi? Commento spaventoso su Kirk"

"In questi giorni ho letto molti commenti disumani sulla morte di Charlie Kirk. E ne ho letti altri spaventosi. Uno di questi è di Piergiorgio Odifreddi, intellettuale della sinistra che ha detto: 'sparare a Martin Luther King e sparare a un rappresentante Maga non è la stessa cosa'", ha detto Meloni. "Ora io vorrei chiedere a questo illustre professore cosa intende esattamente. Intende che ci sono persone a cui è legittimo sparare in base alle loro idee? O a cui è meno grave sparare perché non condividiamo le loro idee? O a cui è comunque comprensibile che venga voglia di sparare in base alle sue idee? - ha continuato - Noi dovremmo immaginare pene inferiori per chi spara un esponente di destra, magari prevedendo come attenuante il fatto che le sue idee sono impresentabili?".

"In Italia clima sta diventando insostenibile"

"Credo che sia arrivato il momento di chiedere conto alla sinistra italiana di questo continuo giustificazionismo", ha proseguito Meloni, perché "il clima anche in Italia sta diventando insostenibile". "Vogliamo dimostrare cioè che la politica può essere autorevole, che può essere credibile, che è capace di dedizione, che è capace di sacrificio, che può essere fatta con amore, per quello in cui si crede, per la propria nazione, per la propria gente - ha aggiunto la premier - Guardate, lo voglio dire nel tempo in cui l'odio e la violenza politica stanno tornando drammaticamente una realtà, facendo venire molti nodi al pettine".