Meeting Rimini, oggi l’intervento di Meloni tra guerre, dazi e Manovra

Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Meeting Rimini 2025, oggi l’intervento di Meloni tra guerre, dazi e Manovra

Politica
©Ansa

Dopo la partecipazione nel 2022, prima delle elezioni politiche che l'hanno portata a Palazzo Chigi, è il primo intervento da presidente del Consiglio. La premier dovrebbe parlare circa mezz’ora, spaziando dalle crisi internazionali all'intesa sui dazi, fino agli impegni che attendono il governo alla ripresa, a partire dalla Legge di bilancio

ascolta articolo

È previsto oggi alle 12 l’intervento di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, il primo da presidente del Consiglio: c’era già stata nel 2022, prima delle elezioni politiche che l'avrebbero portata a Palazzo Chigi. La premier è al rientro dopo lo stacco di agosto tra Grecia e Puglia e la tappa a Washington con i leader europei. Dovrebbe parlare circa mezz’ora, spaziando dalle crisi internazionali all'intesa sui dazi, fino agli impegni che attendono il governo alla ripresa, a partire dalla Manovra.

Meloni al Meeting di Rimini

Meloni era già stata al Meeting di Rimini nel 2022, con gli altri leader pronti a sfidarsi alle elezioni di settembre. L'invito le era stato reiterato anche due anni dopo per l'edizione 2024, ma in quell'occasione lo spazio della kermesse di Comunione e Liberazione fu occupato solo dai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Ora Meloni ha deciso di tornare nell’ultimo giorno: dopo l'introduzione del patron del Meeting Bernhard Scholz, la premier parlerà della sua ricetta tra strategia di politica estera, tenuta dei conti e sfide europee.

Vedi anche

Draghi bacchetta l’Europa, Metsola e Fitto rilanciano

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

1/21
Politica

Mille giorni di governo Meloni, il sondaggio: chi ha lavorato meglio

Secondo l’ultima rilevazione dell’istituto di ricerca YouTrend per Sky TG24, continua il trend dei giudizi negativi per l’esecutivo: sono ora il 62% (+2% da giugno). Matteo Salvini è il ministro più impopolare, tra i più apprezzati c’è invece Giancarlo Giorgetti

Vai alla Fotogallery

Politica: Altre notizie

Meeting Rimini, oggi l’intervento di Meloni tra guerre, dazi e Manovra

Politica

Dopo la partecipazione nel 2022, prima delle elezioni politiche che l'hanno portata a Palazzo...

Italian Prime Minister Giorgia Meloni before a meeting with Algerian President Abdelmadjid Tebboune during an Italy Algeria Summit, Rome 23 July 2025. ANSA/FABIO FRUSTACI

Elezioni Campania, verso candidatura Fico: atteso l'annuncio di Conte

Politica

La notizia dovrebbe essere resa ufficiale nei prossimi giorni, quando a Napoli è atteso il leader...

Regionali Toscana, Alessandro Tomasi candidato per il centrodestra

Politica

Lo annuncia con un comunicato la coalizione, composta da Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e...

Meeting Rimini, forfait Schillaci. Ministero: non c'entra caso vaccini

Politica

Il titolare del dicastero della Salute presenzierà alla kermesse solo con un videomessaggio,...

Italia-Francia, Tajani: “Politica estera non la fa Salvini”

Politica

Roma getta acqua sul fuoco per spegnere la polemica generata dalle frasi del leader leghista...

Politica: I più letti