Meeting Rimini, oggi l’intervento di Meloni tra guerre, dazi e Manovra

È previsto oggi alle 12 l’intervento di Giorgia Meloni al Meeting di Rimini, il primo da presidente del Consiglio: c’era già stata nel 2022, prima delle elezioni politiche che l'avrebbero portata a Palazzo Chigi. La premier è al rientro dopo lo stacco di agosto tra Grecia e Puglia e la tappa a Washington con i leader europei. Dovrebbe parlare circa mezz’ora, spaziando dalle crisi internazionali all'intesa sui dazi, fino agli impegni che attendono il governo alla ripresa, a partire dalla Manovra.

Meloni al Meeting di Rimini

Meloni era già stata al Meeting di Rimini nel 2022, con gli altri leader pronti a sfidarsi alle elezioni di settembre. L'invito le era stato reiterato anche due anni dopo per l'edizione 2024, ma in quell'occasione lo spazio della kermesse di Comunione e Liberazione fu occupato solo dai due vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini. Ora Meloni ha deciso di tornare nell’ultimo giorno: dopo l'introduzione del patron del Meeting Bernhard Scholz, la premier parlerà della sua ricetta tra strategia di politica estera, tenuta dei conti e sfide europee.