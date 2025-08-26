Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Cronaca

Draghi bacchetta l’Europa, Metsola e Fitto rilanciano

Gaia Mombelli

Raffaele Fitto

Dal Meeting di Rimini, la presidente del Parlamento europeo ribadisce che l’Ue non è mai stata spettatrice e rivendica il contributo dato in Ucraina e nelle relazioni transatlantiche. Il vicepresidente della Commissione difende l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti e sottolinea che l’Unione deve continuare ad agire con pragmatismo per evitare il rischio di irrilevanza evocato dall'ex premier

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ