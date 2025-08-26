Cronaca
Draghi bacchetta l’Europa, Metsola e Fitto rilanciano
Dal Meeting di Rimini, la presidente del Parlamento europeo ribadisce che l’Ue non è mai stata spettatrice e rivendica il contributo dato in Ucraina e nelle relazioni transatlantiche. Il vicepresidente della Commissione difende l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti e sottolinea che l’Unione deve continuare ad agire con pragmatismo per evitare il rischio di irrilevanza evocato dall'ex premier
PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:Attivalo OraOppureAbbonatiVuoi saperne di più? Leggi le FAQ
Se sei già cliente sky TV
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Nessun vincolo, disdici quando vuoi