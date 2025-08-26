Draghi bacchetta l’Europa, Metsola e Fitto rilanciano

Dal Meeting di Rimini, la presidente del Parlamento europeo ribadisce che l’Ue non è mai stata spettatrice e rivendica il contributo dato in Ucraina e nelle relazioni transatlantiche. Il vicepresidente della Commissione difende l’accordo sui dazi con gli Stati Uniti e sottolinea che l’Unione deve continuare ad agire con pragmatismo per evitare il rischio di irrilevanza evocato dall'ex premier