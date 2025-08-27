Guerra Israele, Witkoff: oggi in Usa "grande riunione" su Gaza. LIVE

"Avremo un grande incontro alla Casa Bianca, sotto la guida del presidente, e stiamo sviluppando un piano molto completo per il giorno dopo" nel territorio palestinese devastato dalla guerra da quasi due anni, ha detto l'inviato in Medioriente Steve Witkoff in un'intervista a Fox News. Intercettati stamattina dall'Idf missili dallo Yemen. Netanyahu alla riunione del gabinetto di sicurezza a Gaza: "Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo, insieme"
Donald Trump presiederà oggi una "grande riunione" su Gaza. Lo ha annunciato l'inviato Usa Steve Witkoff.
"Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo, insieme", ha affermato Netanyahu intervenendo dopo la riunione del gabinetto di sicurezza su Gaza. "È iniziato a Gaza e finirà a Gaza" ha detto in modo criptico. "Ho detto che avremmo costruito e mantenuto parti della nostra terra, della nostra patria, e lo stiamo facendo".
Netanyahu, Gaza non sarà più una minaccia per Israele
Intervenendo dopo la riunione del gabinetto di sicurezza su Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha afferma in modo criptico: "È iniziato a Gaza e finirà a Gaza". "Non lasceremo lì quei mostri; libereremo tutti i nostri ostaggi; faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele", ha affermato Netanyahu durante un evento a Gerusalemme a sostegno delle colonie, come riportano i media locali. "Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo, insieme", afferma. "Ho detto che avremmo costruito e mantenuto parti della nostra terra, della nostra patria, e lo stiamo facendo".
"Domani (mercoledì) avremo un grande incontro alla Casa Bianca, sotto la guida del presidente, e stiamo sviluppando un piano molto completo per il giorno dopo" nel territorio palestinese devastato dalla guerra da quasi due anni, ha detto Witkoff a Fox News, senza fornire ulteriori dettagli.
Esercito Israele, intercettato missile lanciato da Yemen
L'esercito israeliano ha intercettato un missile lanciato dallo Yemen "in seguito ad allarmi attivati ;;poco tempo fa in diverse zone del Paese". Lo ha comunicato l'aeronautica militare in un post su X.
"Governo Netanyahu non ha parlato di tregua, avanti offensiva"
Il gabinetto di sicurezza del governo israeliano si è concluso "senza alcuna discussione sull'ultima proposta di tregua di Hamas" e senza un voto formale su eventuali provvedimenti. L'esecutivo sarebbe fermo sull'intenzione di proseguire l'offensiva nella Striscia conquistando Gaza City. I ministri sono ora a una cena di gala dove i manifestanti li inveiscono al grido "celebrate mentre gli ostaggi muoiono di fame". Lo riporta Channel 12 alla fine del gabinetto di sicurezza.