Guerra Israele, Witkoff: oggi in Usa "grande riunione" su Gaza. LIVE

Intervenendo dopo la riunione del gabinetto di sicurezza su Gaza, il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha afferma in modo criptico: "È iniziato a Gaza e finirà a Gaza". "Non lasceremo lì quei mostri; libereremo tutti i nostri ostaggi; faremo in modo che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele", ha affermato Netanyahu durante un evento a Gerusalemme a sostegno delle colonie, come riportano i media locali. "Ho detto che avremmo impedito la creazione di uno Stato palestinese, e lo stiamo facendo, insieme", afferma. "Ho detto che avremmo costruito e mantenuto parti della nostra terra, della nostra patria, e lo stiamo facendo".