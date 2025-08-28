Medioriente, riunione su Gaza alla Casa Bianca con Blair e Kushner

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presieduto una riunione alla Casa Bianca sulla guerra di Gaza, alla quale avrebbero partecipato anche l'ex primo ministro britannico, Tony Blair, e l'ex inviato di Trump per il Medio Oriente, Jared Kushner. Lo riferisce il sito israeliano The Times of Israel. Al centro della riunione l'intensificarsi delle consegne di aiuti alimentari, la crisi degli ostaggi, i piani postbellici. The Time of Israel sottolinea che un funzionario della Casa Bianca ha descritto la riunione come "semplicemente un incontro politico". Per l'Idf, “l'evacuazione è inevitabile. Il grido del Papa: “No all'esodo forzato”. La Cei: “Nessun futuro con la vendetta, stiamo con i patriarchi”.

