Medioriente, riunione su Gaza alla Casa Bianca con Blair e Kushner

Mondo
Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha presieduto una riunione alla Casa Bianca sulla guerra di Gaza, alla quale avrebbero partecipato anche l'ex primo ministro britannico, Tony Blair, e l'ex inviato di Trump per il Medio Oriente, Jared Kushner. Lo riferisce il sito israeliano The Times of Israel. Al centro della riunione l'intensificarsi delle consegne di aiuti alimentari, la crisi degli ostaggi, i piani postbellici. The Time of Israel sottolinea che un funzionario della Casa Bianca ha descritto la riunione come "semplicemente un incontro politico". Per l'Idf, “l'evacuazione è inevitabile. Il grido del Papa: “No all'esodo forzato”. La Cei: “Nessun futuro con la vendetta, stiamo con i patriarchi”.

Onu, ben vengano centri di distribuzione cibo a Gaza

"Piu' centri di distribuzione degli aiuti ci sono, meglio e'". Lo ha dichiarato il portavoce dell'Onu Stephane Dujarric, commentando l'annuncio di Israele di aver aggiunto altri due centri di distribuzione di aiuti alimentari per i palestinesi a sud di Gaza. "L'Onu - ha ricordato Dujarric - operava a un certo punto, insieme ai nostri partner, circa 400 centri. Quindi, ripeto, accogliamo con favore qualsiasi punto di distribuzione umanitaria aggiuntivo. Cio' che vorremmo vedere e' un aumento della nostra capacita' di svolgere il nostro lavoro insieme ai nostri partner". 

Riunione su Gaza alla Casa Bianca con Blair e Kushner

Gaza, in serata uccisi 4 palestinesi in cerca di aiuti

Le forze armate israeliane hanno ucciso ieri sera quattro palestinesi in cerca di aiuti nella Striscia di Gaza settentrionale, e ne hanno feriti altri. Un quinto palestinese che cercava aiuti era stato ucciso oggi nella Striscia centrale, a Salah al-Din Road. Lo scrive sul suo sito l'agenzia palestinese Wafa. Nelle ultime 24 ore, i corpi di 76 palestinesi uccisi, tra cui uno recuperato dalle macerie, e 298 feriti sono stati portati negli ospedali di Gaza.

