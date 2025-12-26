Siria, esplosione in moschea a Homs. Damasco: "Atto criminale"

Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Sana, la deflagrazione è avvenuta "all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al-Dahab". Il ministero degli Esteri di Damasco ha definito l'attentato un "tentativo disperato" di destabilizzare il Paese, promettendo di assicurare i responsabili alla giustizia
Almeno otto persone sono morte a seguito di un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Sana, la deflagrazione è avvenuta "all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al-Dahab, la cui natura è in fase di indagine". Il ministero degli Esteri di Damasco ha definito l'attentato un "tentativo disperato" di destabilizzare il Paese, promettendo di assicurare i responsabili alla giustizia. Il dicastero ha poi condannato "questo vile atto criminale", sottolineando che si inserisce "nel contesto dei ripetuti tentativi disperati di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano".
L'attentato in Siria
Il ministero ha inoltre ribadito la sua "ferma posizione nella lotta al terrorismo in tutte le sue forme", precisando che "tali crimini non dissuaderanno lo Stato siriano dal proseguire i suoi sforzi per consolidare la sicurezza, proteggere i cittadini e assicurare alla giustizia i responsabili".