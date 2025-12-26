Siria, esplosione in moschea a Homs. Damasco: "Atto criminale"

Almeno otto persone sono morte a seguito di un'esplosione in una moschea in una zona a maggioranza alawita di Homs, in Siria. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa statale Sana, la deflagrazione è avvenuta "all'interno della moschea Imam Ali Bin Abi Talib nel quartiere di Wadi al-Dahab, la cui natura è in fase di indagine". Il ministero degli Esteri di Damasco ha definito l'attentato un "tentativo disperato" di destabilizzare il Paese, promettendo di assicurare i responsabili alla giustizia. Il dicastero ha poi condannato "questo vile atto criminale", sottolineando che si inserisce "nel contesto dei ripetuti tentativi disperati di minare la sicurezza e la stabilità e diffondere il caos tra il popolo siriano".