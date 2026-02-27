Anthropic sfida il Pentagono: "Niente IA senza valori democratici"

Anthropic ha respinto l'ultimatum del Pentagono di rendere il suo sistema di intelligenza artificiale Claude disponibile per qualsiasi uso militare. L'amministratore delegato Dario Amodei ha dichiarato che la società non può in buona coscienza autorizzare l'impiego del modello per sorveglianza di massa o armi autonome. La tensione con il Dipartimento alla Difesa cresce mentre OpenAI osserva attentamente l'evoluzione della disputa ascolta articolo

Anthropic respinge l’ultimatum del Pentagono: il CEO Dario Amodei ha dichiarato che "la società non può in buona coscienza autorizzare l’uso senza restrizioni del suo modello di intelligenza artificiale Claude per scopi militari, incluse operazioni di sorveglianza di massa e armi autonome". La decisione arriva nonostante la pressione del Dipartimento della Difesa, che aveva fissato un termine per ottenere l’accesso completo ai sistemi dell’azienda, minacciando misure estreme in caso di rifiuto. Il confronto tra governo e società si è intensificato nelle ultime settimane, trasformandosi in una vera e propria battaglia sul controllo dell’intelligenza artificiale in ambito militare.

Ultimatum e contesto dei rapporti con il Pentagono Il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Pete Hegseth, aveva richiesto ad Anthropic di rendere disponibili i propri sistemi AI per ogni possibile applicazione militare entro un termine definito, minacciando di revocare i contratti esistenti con la società. Anthropic, già fornitore di centinaia di milioni di dollari per gestire documenti secretati e servizi legati alla sicurezza nazionale, si trova ora sotto pressione. La società aveva sempre posto limiti etici all’impiego dei propri modelli, vietando l’uso per la sorveglianza di massa o per azioni che possano causare la morte senza controllo umano diretto.

Le possibili contromisure del Dipartimento della Difesa Hegseth ha indicato due opzioni estreme in caso di mancato accordo: la prima, classificare Anthropic come "supply-chain risk", escludendola dai progetti del Pentagono; la seconda, attivare il "Defense Production Act", obbligando l’azienda a fornire i servizi richiesti, con la possibilità di ricorsi legali. Entrambe le soluzioni comporterebbero conseguenze significative non solo per Anthropic, ma anche per gli altri fornitori militari che integrano i sistemi della società nei propri servizi.