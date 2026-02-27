La deposizione dell'ex segretaria di Stato Usa davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, che l’ha chiamata a deporre nell'ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, è durata circa sei ore. “Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini. La commissione dovrebbe indagare su Trump”, ha detto l’ex first lady. Oggi è in programma l’audizione del marito Bill Clinton ascolta articolo

È durata circa sei ore la deposizione di Hillary Clinton davanti alla Commissione di vigilanza della Camera, che l’ha chiamata a deporre nell'ambito dell’inchiesta su Jeffrey Epstein, il finanziere pedofilo e condannato per abusi sessuali morto suicida nel 2019. “Non ho mai incontrato Epstein e non avevo idea dei suoi crimini. La commissione dovrebbe indagare su Trump”, ha detto l'ex segretaria di Stato Usa a Chappaqua, nello Stato di New York. Oggi è in programma l’audizione del marito Bill Clinton: all’ex presidente Usa non viene contestato alcun reato, ma nel corso degli anni ha incontrato più volte Epstein.

Cos'ha detto Hillary Clinton Davanti alla Commissione di vigilanza, Hillary Clinton si è difesa e si è detta fiduciosa sul fatto che il marito Bill non sappia nulla dei reati di Epstein. "Non ero a conoscenza dei suoi crimini. Non ricordo di averlo incontrato e non sono mai stata sulla sua isola né a casa sua o nei suoi uffici. Non sono mai salita sul suo aereo né ho mai messo piede nella sua casa, sono inorridita dai suoi crimini", ha spiegato. L'ex segretaria di Stato ha quindi ribadito di non conoscere Epstein e ha puntato il dito contro il presidente Usa Donald Trump: "Dovrebbe essere sentito sotto giuramento". Così come dovrebbe essere sentito, ha aggiunto, chi "ha chiesto quando ci sarebbe stata una festa" sull'isola di Epstein, in riferimento a Elon Musk. I file di Epstein pubblicati, infatti, hanno messo in evidenza uno scambio di email fra il miliardario e il pedofilo, con Musk che chiedeva quando erano in programma feste sull'isola.