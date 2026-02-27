Offerte Sky
Elezioni suppletive a Manchester, vincono i Verdi: premier Starmer a rischio

Mondo
I Verdi britannici hanno ottenuto una vittoria storica nelle elezioni suppletive di Gorton e Denton, infliggendo un duro colpo a Keir Starmer ed eleggendo, con quasi 15mila voti Hannah Spencer come prima parlamentare del partito nel nord dell'Inghilterra. E' la prima volta in quasi 100 anni che la zona di Gorton non è rappresentata da un parlamentare laburista

Il Labour del premier Keir Starmer ha subito una devastante sconfitta nell'elezione suppletiva per il seggio alla Camera dei Comuni di Gorton e Denton nella zona di Manchester,  crollando al terzo posto con 5.616 voti. Hanno invece trionfato i Verdi, partito guidato da Zack Polanski a sinistra del moderato sir Keir e in costante ascesa, conquistando oltre il 40% dei consensi. Mentre al secondo posto si è piazzato il trumpiano Reform Uk di Nigel Farage con 10.578 voti. 

Duro colpo per Starmer

Si tratta di un tracollo dalle gravi conseguenze per il primo ministro, che ancora di più vede compromessa la sua leadership dopo lo scandalo Mandelson-Epstein e le dimissioni di suoi collaboratori chiave. Le elezioni suppletive sono state innescate dalle dimissioni di Andrew Gwynne per motivi di salute lo scorso gennaio. L'ex parlamentare era sotto inchiesta parlamentare per messaggi offensivi inviati in un gruppo WhatsApp di esponenti locali del partito laburista. E' la prima volta in quasi 100 anni che la zona di Gorton a Manchester non è rappresentata da un parlamentare laburista.

