I Verdi britannici hanno ottenuto una vittoria storica nelle elezioni suppletive di Gorton e Denton, infliggendo un duro colpo a Keir Starmer ed eleggendo, con quasi 15mila voti Hannah Spencer come prima parlamentare del partito nel nord dell'Inghilterra. E' la prima volta in quasi 100 anni che la zona di Gorton non è rappresentata da un parlamentare laburista

Il Labour del premier Keir Starmer ha subito una devastante sconfitta nell'elezione suppletiva per il seggio alla Camera dei Comuni di Gorton e Denton nella zona di Manchester, crollando al terzo posto con 5.616 voti. Hanno invece trionfato i Verdi, partito guidato da Zack Polanski a sinistra del moderato sir Keir e in costante ascesa, conquistando oltre il 40% dei consensi. Mentre al secondo posto si è piazzato il trumpiano Reform Uk di Nigel Farage con 10.578 voti.