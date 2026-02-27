Iran, Usa e Teheran a Ginevra. Mediatori: “Ci sono aperture”. LIVE

Non c'e' "alcuna possibilita'" che gli Stati Uniti vengano coinvolti in una guerra lunga anni. Parlando con il Washington Post, Vance ha affermato di non sapere cosa decidera' di fare Trump nei confronti dell'Iran, descrivendo possibilita' che includono attacchi militari "per garantire che l'Iran non ottenga un'arma nucleare" o risolvere "il problema diplomaticamente". Ma se Trump dovesse procedere con un altro giro di attacchi contro l'Iran, che alcuni funzionari statunitensi hanno suggerito potrebbe essere piu' estesi del bombardamento dei siti nucleari di giugno, Vance ha affermato con sicurezza che non si trasformerebbe in un lungo conflitto. "Non c'e' alcuna possibilita' che saremo coinvolti in una guerra in Medio Oriente per anni senza una fine in vista, ", ha dichiarato al Post in un'intervista mentre tornava a Washington da un evento nel Wisconsin. Penso che tutti preferiremmo l'opzione diplomatica", ha detto Vance. "Ma dipende davvero da cosa faranno e da cosa diranno gli iraniani", ha sottolineato. Alla domanda se, quando era un senatore e commentatore critico della guerra in Iraq, avrebbe potuto prevedere di essere stato associato a una presidenza interessata a provocare un cambio di regime all'estero, il vicepresidente ha risposto. "La vita ha un sacco di colpi di scena. Ma penso che Donald Trump sia un presidente 'America First' e persegue politiche che funzionano per il popolo americano. "Penso che dobbiamo evitare di ripetere gli errori del passato, ha aggiunto Vance. "Credo anche che dobbiamo evitare di imparare troppo dalle lezioni del passato. Solo perche' un presidente ha rovinato un conflitto militare non significa che non potremo mai piu' impegnarci in un conflitto militare. Dobbiamo stare attenti, ma credo che il presidente lo stia facendo." Un numero crescente di conservatori, in particolare giovani, ha espresso disappunto per il continuo sostegno militare all'alleato degli Stati Uniti. E Vance stesso ha piu' volte dichiarato di considerarsi ancora uno "scettico degli interventi militari stranieri", una descrizione che, a suo avviso, continua a valere anche per Trump. Intanto, ieri sono proseguiti i colloqui tra Washington e Teheran a Ginevra. Sebbene non sia stata raggiunta alcuna soluzione, funzionari statunitensi hanno affermato che "i colloqui di Ginevra sono stati positivi" e i mediatori hanno affermato che proseguiranno la prossima settimana a Vienna.