A dare la notizia è stato l'avvocato dell'attivista per i diritti umani. Il reato contestato è di "associazione a delinquere e collusione per commettere reati". La pena prevede anche un divieto di espatrio per 2 anni. Il legale ha aggiunto che Mohammadi ha ricevuto anche una condanna a un anno e mezzo per attività di propaganda, con obbligo di dimora per 2 anni nella città di Khosf. Nei giorni scorsi la Nobel per la pace 2023 ha iniziato uno sciopero della fame nella prigione iraniana dove è rinchiusa

Narges Mohammadi, vincitrice del premio Nobel per la pace nel 2023, è stata condannata a sei anni di carcere in Iran. A dare la notizia è stato l’avvocato dell’attivista per i diritti umani. Nei giorni scorsi Mohammadi ha iniziato uno sciopero della fame nella prigione iraniana dove è rinchiusa, come protesta contro quella che considera una detenzione illegale (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA SULL'IRAN).

La condanna Mostafa Nili, legale di Narges Mohammadi, ha spiegato all'Afp che la condanna a sei anni è stata decretata da un tribunale iraniano. Il reato che viene contestato all'attivista, ha aggiunto, è di "associazione a delinquere e collusione per commettere reati", una sorta di accusa di cospirazione. Oltre a sei anni di carcere, la pena prevede anche un divieto di espatrio valido per due anni. L'avvocato di Mohammadi ha aggiunto che la premio Nobel ha ricevuto anche una condanna a un anno e mezzo di prigione per attività di propaganda, con obbligo di dimora per due anni nella città di Khosf, nella provincia orientale del sud Khorasan.