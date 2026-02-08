Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe compiuto un passo non convenzionale per la diplomazia americana coinvolgendo i comandanti militari nei colloqui sulla guerra tra Iran e Russia. Secondo Ukrinform, che cita ABC News, il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, il generale Brad Cooper, ha preso parte ai colloqui tra Stati Uniti e Iran, in Oman sul programma nucleare. Il Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti, Dan Driscoll, ha partecipato ai colloqui sulla guerra in Ucraina e ha mantenuto i contatti con i funzionari ucraini tra un incontro e l'altro. Entrambi i percorsi diplomatici sono coordinati dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e dal genero di Trump, Jared Kushner. Secondo gli esperti, il coinvolgimento dei militari rompe con i tradizionali approcci diplomatici statunitensi e dimostra anche la disponibilità dell'amministrazione a considerare opzioni più dure. Il 4 e 5 febbraio si è svolto ad Abu Dhabi un secondo round di colloqui trilaterali che ha coinvolto delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia. A seguito dei colloqui, il capo della delegazione ucraina, il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov, ha dichiarato che nell'arco di due giorni le delegazioni hanno discusso in dettaglio questioni irrisolte, tra cui le modalità per l'attuazione del cessate il fuoco e il monitoraggio della cessazione delle ostilità.