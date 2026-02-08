Offerte Sky
Iran, mercoledì Netanyahu da Trump a Washington per discutere dei negoziati. LIVE

Verso nuovi negoziati tra Stati Uniti e Iran ma Teheran non cede sul programma missilistico: "La difesa non è negoziabile". "Il primo ministro Benjamin Netanyahu dovrebbe incontrare il presidente degli Stati Uniti Donald Trump questo mercoledì a Washington e discuterà con lui dei negoziati con l'Iran. Il premier ritiene che qualsiasi negoziato debba includere limitazioni ai missili balistici e la cessazione del sostegno all'asse iraniano". Lo comunica una nota dell'ufficio di Netanyahu

Media: Trump coinvolge i leader militari negli sforzi diplomatici su Iran e Ucraina

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe compiuto un passo non convenzionale per la diplomazia americana coinvolgendo i comandanti militari nei colloqui sulla guerra tra Iran e Russia. Secondo Ukrinform, che cita ABC News, il comandante del Comando Centrale degli Stati Uniti, il generale Brad Cooper, ha preso parte ai colloqui tra Stati Uniti e Iran, in Oman sul programma nucleare. Il Segretario dell'Esercito degli Stati Uniti, Dan Driscoll, ha partecipato ai colloqui sulla guerra in Ucraina e ha mantenuto i contatti con i funzionari ucraini tra un incontro e l'altro. Entrambi i percorsi diplomatici sono coordinati dall'inviato speciale statunitense Steve Witkoff e dal genero di Trump, Jared Kushner. Secondo gli esperti, il coinvolgimento dei militari rompe con i tradizionali approcci diplomatici statunitensi e dimostra anche la disponibilità dell'amministrazione a considerare opzioni più dure. Il 4 e 5 febbraio si è svolto ad Abu Dhabi un secondo round di colloqui trilaterali che ha coinvolto delegazioni di Ucraina, Stati Uniti e Russia. A seguito dei colloqui, il capo della delegazione ucraina, il segretario del consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale Rustem Umerov, ha dichiarato che nell'arco di due giorni le delegazioni hanno discusso in dettaglio questioni irrisolte, tra cui le modalità per l'attuazione del cessate il fuoco e il monitoraggio della cessazione delle ostilità.

Witkoff e Kushner a bordo della portaerei Lincoln

Gli inviati del presidente americano Donald Trump in Medio Oriente, Steve Witkoff e Jared Kushner, hanno visitato la portaerei Uss Abraham Lincoln che attualmente si trova nel Mar Arabico, in vista di un eventuale intervento militare contro l'Iran. Lo riporta Axios.

Netanyahu convoca consiglio dei ministri prima di andare negli Usa

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu incontrerà oggi i leader della coalizione e terrà un dibattito in Consiglio dei ministri prima della partenza, mercoledì, per gli Stati Uniti dove incontrerà il presidente Donald Trump sul dossier Iran. 

