"Stiamo effettivamente inviando un numero maggiore di navi in Iran e speriamo di raggiungere un accordo", ha detto nelle scorse ore il presidente americano Donald Trump. "Se lo raggiungiamo, va bene. Se non lo raggiungiamo, vedremo cosa succederà", ha avvisato. Successivamente, il capo della Casa Bianca ha evidenziato come Teheran voglia "fare un accordo", anche se al momento - secondo gli analisti internazionali - non si registrebbero progressi. Non solo: pare ci sia un ultimatum. A chi ha chiesto al presidente americano se avesse fissato una scadenza per un possibile accordo, lui ha risposto: "Solo loro lo sanno per certo".

Per approfondire: L'Armada di Trump che minaccia l'Iran: cos'è e da cosa è composta