"I ministri degli Esteri dell'Ue hanno appena compiuto il passo decisivo di designare la Guardia rivoluzionaria iraniana come organizzazione terroristica", ha annunciato su X l'Alta rappresentante dell'Ue, Kaja Kallas. "La repressione non può restare senza risposta - ha aggiunto -. Ogni regime che uccide migliaia di suoi concittadini sta lavorando per la propria rovina".

Questa mattina all'arrivo alla riunione del Consiglio Esteri Ue, la diplomatica aveva dichiarato che i ministri degli Esteri dell'Ue stava lavorando per inserire le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella "lista dei terroristi" dell'Unione, dopo la sanguinosa repressione delle proteste di massa. "Se agisci come un terrorista, dovresti anche essere trattato come un terrorista", aveva dichiarato ai giornalisti. Sull'Iran, "stiamo aggiungendo nuove sanzioni all'elenco e mi aspetto anche che concorderemo sull'inserimento delle Guardie della rivoluzione iraniane nella lista delle organizzazioni terroristiche. Questo li metterà sullo stesso piano di al-Qaeda, Hamas e Daesh". “È chiaro ciò che vediamo – aveva aggiunto - il numero delle vittime e le proteste che ci sono state in Iran, così come i mezzi adottati dal regime, sono davvero, davvero severi. Per questo stiamo anche inviando un messaggio chiaro: se si reprimono le persone, questo ha un costo, e si verrà sanzionati anche per questo" (SEGUI TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULLA SITUAZIONE IN IRAN SUL LIVEBLOG).