Iran, Trump deciderà entro 24 ore se attaccare ancora: "Calma prima della tempesta". LIVE
Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. "Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra", informano i media israeliani e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in "intensi preparativi". Nuovo messaggio rivolto all'Iran da Donald Trump. Il presidente Usa pubblica su Truth social la frase "la calma prima della tempesta", accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa
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Gli attacchi all'Iran potrebbero riprendere a breve dopo la serie di falliti tentativi di ricomporre il conflitto. "Trump deciderà in 24 ore se riprendere la guerra", informano i media israeliani e Washington e Tel Aviv sarebbero già impegnate in "intensi preparativi". Appello di Pezeshkian al Papa: "Le nazioni contrastino le richieste degli Usa". Teheran ha predisposto un piano per gestire il traffico nello stretto di Hormuz e comunica che alcuni paesi europei "stanno trattando per il passaggio".
Intanto il presidente Usa pubblica su Truth social la frase "la calma prima della tempesta", accompagnandola ad una sua immagine con espressione minacciosa e il dito puntato dalla tolda di una nave militare. Sullo sfondo una nave e una imbarcazione da guerra con la bandiera di Teheran nel pieno di una tormenta.
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Iran: "L'uccisione del capo dell'ala militare Hamas è terrorismo"
Il ministero degli Affari Esteri della Repubblica Islamica dell'Iran ha condannato l'assassinio da parte di Israele del comandante in capo delle Brigate Al-Qassam, l'ala militare di Hamas, Izz al-Din al-Haddad. Secondo l'agenzia di stampa Tasnim, Teheran lo ha definito un "atto terroristico del regime sionista sefardita". Per il ministero degli Esteri iraniano, questo "vile assassinio di leader ed esponenti dell'elite palestinese e' un segno della disperazione e dell'impotenza del regime sionista". La dichiarazione, pubblicata da Tasnim, afferma inoltre che "l'eliminazione fisica dei comandanti della resistenza non causerà alcuna interruzione nel cammino della resistenza e ispirerà il cammino della dignità e della libertà della Palestina". La morte di Izz al-Din al-Haddad, della moglie e dei figli eè stata annunciata dall'esercito israeliano e dallo Shin Bet, precisando che sono stati colpiti in un raid mirato condotto a Gaza City. Secondo il comunicato congiunto, Haddad aveva assunto la guida del braccio armato del movimento dopo l'uccisione di Mohammed Sinwar e, negli ultimi mesi, si era adoperato per ricostruire le capacità militari dell'organizzazione e pianificare numerosi attentati contro civili israeliani e soldati dell'esercito. Le autorità israeliane sostengono inoltre che, nel corso della guerra, Haddad sia stato coinvolto nella detenzione di numerosi ostaggi israeliani e che abbia gestito il sistema di prigionia di Hamas, circondandosi di ostaggi nel tentativo di impedire la propria eliminazione. Considerato uno dei comandanti di più lunga data del movimento, Haddad aveva aderito a Hamas nei primi anni della sua fondazione e aveva mantenuto stretti legami con la leadership politica e militare del gruppo. Nel corso della sua carriera aveva ricoperto diversi incarichi di vertice, tra cui quello di comandante della Brigata di Gaza City e di altre unità operative. Israele lo descriveva come uno degli ultimi alti comandanti ancora in vita dell'ala militare di Hamas coinvolti nella pianificazione e nell'esecuzione dell'attacco del 7 ottobre 2023 e nella conduzione delle operazioni contro le forze israeliane.
Idf: "Da Hezbollah razzi e droni esplosivi contro le truppe nel sud del Libano"
L'esercito israeliano afferma che Hezbollah ha lanciato diversi razzi e droni esplosivi contro le truppe nel sud del Libano durante la notte e questa mattina. Lo scrive Times of Israel. I proiettili - si legge - hanno colpito in prossimità delle forze armate, ma non hanno causato feriti. Un drone ha fatto scattare le sirene nella comunità di confine di Misgav.
Libano, governo: "18 morti e 124 feriti in 24 ore". Raid Idf
L'ultimo bilancio diffuso dal ministero della Salute del Libano ha registrato 18 morti e 124 feriti negli attacchi israeliani delle ultime 24 ore, nonostante la proroga del cessate il fuoco per 45 giorni. La stampa locale riferisce di bombardamenti delle Idf in corso anche questa mattina nel Libano meridionale, in particolare sulla città di Zawtar al-Sharqiyah, colpita da raid aerei. Al contempo, l'esercito israeliano ha annunciato che un drone di Hezbollah eè stato individuato sopra un'area del Libano meridionale in cui operano truppe israeliane. Il drone è precipitato senza causare feriti ma l'incidente ha fatto scattare le sirene a Misgav, una comunità di confine. Hezbollah ha annunciato che i suoi combattenti hanno fatto detonare una trappola esplosiva contro un terzo bulldozer dell'esercito israeliano, che stava cercando di avanzare dalla città di Rashaf alla città di Hadatha, nel Libano meridionale. Il gruppo armato pro Iran ha aggiunto che un'altra trappola esplosiva è stata fatta detonare da un quarto bulldozer israeliano che tentava la stessa avanzata. I combattenti hanno anche preso di mira un assembramento di veicoli e soldati israeliani alla periferia della città di Hadatha con un lancio di razzi, ha affermato Hezbollah.
Guerra in Iran e crisi energetica, impatto su fatturato imprese italiane fino al 2027
A gennaio, prima dell’escalation della crisi nel Golfo, si prevedeva una crescita dell’1,7% dei fatturati reali complessivi delle imprese italiane tra il 2025 e il 2027. Oggi, invece, lo scenario è peggiorato: si stima una contrazione dello 0,9% nello scenario base, che potrebbe arrivare fino a -2,6% nel caso più negativo
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Ulyanov: "Usa e Israele rischiano di ripetere gli errori del passato"
Se riprendono la guerra in Iran, Stati Uniti e Israele rischiano di ripetere gli errori del passato. Lo ha dichiarato il rappresentante diplomatico della Russia presso le organizzazioni internazionali a Vienna, Mikhail Ulyanov, in un commento all'articolo del New York Times secondo cui Stati Uniti e Israele si starebbero preparando a una possibile ripresa degli attacchi contro l'Iran. "Gli esperti occidentali ritengono che gli Stati Uniti e Israele possano riprendere gli attacchi militari contro l'Iran nei prossimi giorni, se non addirittura nelle prossime ore. Se ciò fosse vero, significherebbe che Stati Uniti e Israele non hanno imparato la lezione dai loro errori strategici passati", ha scritto su X l'ambasciatore Ulyanov.
Trump: "Se l'Iran non fa un accordo passerà momenti molto brutti"
Donald Trump è tornato a minacciare l'Iran. "Farebbe meglio a trovare un accordo, altrimenti passerà momenti molto brutti", ha detto il presidente americano in un'intervista telefonica alla tv francese Bfmtv. "Hanno interesse a concluderlo", ha aggiunto.
Medio Oriente, l’annuncio degli Usa: tregua tra Israele e Libano prorogata di 45 giorni
Il cessate il fuoco sarebbe dovuto scadere domenica. La proroga, ha spiegato il Dipartimento di Stato americano, è stata concordata dopo due giorni di colloqui "altamente produttivi" tra i due Paesi, mediati dagli Stati Uniti. Previsto nuovo round di negoziati “sul piano politico” il 2 e 3 giugno, mentre il 29 maggio - hanno dichiarato gli Usa - verrà avviato al Pentagono un dialogo sulla sicurezza con delegazioni militari di Israele e Libano
Usa annunciano: tregua tra Israele e Libano prorogata di 45 giorniVai al contenuto
Stretto di Hormuz, ferme merci per 23,7 miliardi di dollari. Rischi per agroalimentare
Quasi 1.000 navi risultano ferme nel Golfo Persico, per un valore stimato di 23,7 miliardi di dollari di merci trasportate, con impatti sulle catene globali di approvvigionamento, in primis l'agroalimentare. A fare il punto sulla logistica in standby dopo la chiusura del traffico marittimo nello Stretto di Hormuz è il report Port Infographics, realizzato da Assoporti e Srm (Centro studi che fa capo al gruppo Intesa Sanpaolo).
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Guerra in Iran, prezzi in aumento fino al 40%: dal gasolio alla verdura, i beni più cari
A meno di tre mesi dallo scoppio del conflitto nel Golfo, il quadro dei prezzi appare fortemente sotto pressione, con un bilancio che si fa sempre più pesante per famiglie e consumatori. L’ultima fotografia ufficiale arriva dai dati definitivi diffusi dall’Istat, che evidenziano un incremento congiunturale dell’1,1% su base mensile e del 2,7% su base annua. Numeri che, letti in maniera aggregata, potrebbero sembrare contenuti, ma che diventano molto più significativi quando si analizzano le singole voci di spesa, come confermano anche le elaborazioni del Centro di formazione e ricerca sui consumi (Crc). Ecco cosa sapere