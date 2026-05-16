L'attacco è avvenuto nel Borno, un'area grande quanto l'Irlanda che confina con Camerun, Ciad e Niger, che rimane l'epicentro dell'insurrezione del gruppo militante islamista Boko Haram, che dura da oltre 15 anni. In base a quanto riportato dal senatore Ali Ndume del distretto sud, 32 studenti sono stati prelevati da una scuola, altri 10 dalle case in prossimità dell'istituto ascolta articolo

Almeno 42 studenti nigeriani risultano dispersi da sabato mattina, il giorno dopo l'attacco da parte di presunti militanti islamisti che hanno fatto irruzione nella Government Day Junior Secondary School di Mussa, nello Stato nord-orientale di Borno, secondo quanto riferito da Ali Ndume, senatore del distretto Sud. I residenti hanno dichiarato venerdì che uomini armati hanno rapito i bambini mentre le lezioni erano in corso. Il Borno, un'area grande quanto l'Irlanda che confina con Camerun, Ciad e Niger, rimane l'epicentro dell'insurrezione del gruppo militante islamista Boko Haram, che dura da oltre 15 anni. Al momento nessun gruppo ha rivendicato l'attacco.

I bambini sono stati rapiti da scuola e dalle case vicine all'istituto Il senatore ha dichiarato in un comunicato che le autorità scolastiche lo hanno informato del rapimento di 32 studenti dalla scuola, mentre altri 10 sono stati prelevati dalle loro case vicino all'istituto. La polizia e l'esercito nigeriani non hanno risposto immediatamente a una richiesta di commento.

Alcuni bambini hanno trovato rifugio nel boschetto vicino la scuola In base a quanto riportato da Yerwa Express, una pubblicazione locale dello Stato di Borno, presunti terroristi hanno fatto irruzione nel villaggio di Mussa durante l'orario scolastico di venerdì intorno alle 8 del mattino. Il vicepresidente dell'Assemblea legislativa dello Stato di Borno, Abdullahi Askira, ha confermato l'attacco al Daily Trust ma si è rifiutato di specificare se degli studenti fossero stati rapiti. In un'intervista telefonica con Premium Times, il portavoce del comando di polizia di Borno, Nahum Daso, ha spiegato che le agenzie di sicurezza stanno ancora verificando i dettagli relativi all'attacco. “Ho potuto parlare con il responsabile del distretto di polizia di Askira Uba. Le informazioni che mi ha fornito sono che intorno alle 9 si sono uditi diversi colpi di arma da fuoco che hanno provocato la fuga degli alunni e dei bambini presenti nella scuola, generando paura e panico”, ha aggermato Daso. “Al momento, i dettagli sono frammentari. La maggior parte di loro si è rifugiata nella boscaglia per mettersi in salvo. Stiamo lavorando al conteggio dei presenti”, ha aggiunto. Potrebbe interessarti Nigeria, assaltato villaggio: gruppo jihadista uccide 29 persone