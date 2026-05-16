Dopo uno stop a causa del maltempo, dovrebbero ripartire le operazioni per trovare le salme di Monica Montefalcone, della figlia Giorgia Sommacal, della ricercatrice Muriel Oddenino e del neolaureato Federico Gualtieri, morti durante un'immersione. Ancora poco chiara la dinamica: a impedire la loro risalita potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nella bombola, come anche delle improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento in un anfratto
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Dovrebbero riprendere oggi, 16 maggio, le ricerche dei corpi dei sub italiani morti durante un'immersione alle Maldive, dopo che le scarse condizioni meteo hanno interrotto le attività. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri. Sulla nave Duke of York, al centro di verifiche sui permessi per escursioni non turistiche, si trovano ancora 20 italiani che attendono di rientrare a Malè dall'atollo di Vaavu, luogo della tragedia.
Per approfondire:
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Governo Maldive: "Sospesa la licenza alla nave"
Il ministero del Turismo delle Maldive ha fatto sapere oggi che la licenza di esercizio della 'MV Duke of York', la safari boat dove si trovavano i cinque sub italiani morti durante un'immersione, è stata sospesa in seguito all'incidente. Lo rende noto la stampa locale. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell'incidente. Il ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Ha affermato inoltre che le autorità sono impegnate nelle continue ricerche degli altri quattro corpi non ancora recuperati.
Ipotesi problema alla miscela di ossigeno
A impedire la risalita delle vittime potrebbe essere stato un problema alla miscela di ossigeno nella bombola come anche delle improvvise correnti ascensionali o la perdita di orientamento in un anfratto. Ma per ora si tratta solo di ipotesi lanciate da esperti in attesa degli esiti delle indagini e degli accertamenti autoptici.
Le indagini
Restano da chiarire le cause della tragedia che ha coinvolto persone che conoscevano bene quei fondali. La polizia maldiviana sta ascoltando le persone a bordo della safari boat 'Duke of York' e raccogliendo i dati sull'attrezzatura utilizzata per le immersioni. E anche la Procura di Roma indaga sulla morte dei cinque italiani. I magistrati di piazzale Clodio, alla luce dell'incartamento che arriverà dalla sede diplomatica, valuteranno la fattispecie per cui procedere ed eventualmente affidare deleghe alle forze dell'ordine.
Italiani morti alle Maldive, riprendono le ricerche dei corpi
Dopo uno stop a causa del maltempo, le ricerche dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive dovrebbero riprendere oggi, 16 maggio. Finora l'unico ritrovato è Gianluca Benedetti, morto assieme alla professoressa Monica Montefalcone, alla figlia Giorgia Sommacal e ai ricercatori Muriel Oddenino e Federico Gualtieri.