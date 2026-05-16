Il ministero del Turismo delle Maldive ha fatto sapere oggi che la licenza di esercizio della 'MV Duke of York', la safari boat dove si trovavano i cinque sub italiani morti durante un'immersione, è stata sospesa in seguito all'incidente. Lo rende noto la stampa locale. Il Ministero ha affermato che la licenza è stata revocata a tempo indeterminato e sospesa a causa della gravità dell'incidente. Il ministero ha espresso le proprie condoglianze alle famiglie dei turisti e ha ringraziato coloro che si sono impegnati nelle ricerche. Ha affermato inoltre che le autorità sono impegnate nelle continue ricerche degli altri quattro corpi non ancora recuperati.