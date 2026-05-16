Il sergente maggiore delle Forze di Difesa Nazionali maldiviane, Mohamed Mahudhee, è morto durante un'immersione nel tentativo di recuperare i corpi dei quattro italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Trasferito d'urgenza all'ospedale Adk in condizioni critiche, dopo aver accusato un malore durante la fase di risalita, il militare sarebbe deceduto a causa della malattia da decompressione ascolta articolo

Un'altra vittima si aggiunge alla tragedia dei sub alle Maldive. Il sergente maggiore delle Forze di Difesa Nazionali del Paese, Mohamed Mahudhee, è morto durante un'immersione nel tentativo di recuperare i corpi dei quattro italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Trasferito d'urgenza all'ospedale Adk in condizioni critiche, dopo aver accusato un malore durante la fase di risalita, il militare sarebbe deceduto a causa della malattia da decompressione (Mdd), causata dalla formazione di bolle di gas (solitamente azoto) nel sangue e nei tessuti. Nel frattempo, sulla morte dei cinque sub italiani è stata avviata un'indagine da parte delle autorità maldiviane (SEGUI LA DIRETTA).

La tragedia La tragedia è avvenuta proprio durante l'operazione di ricerca e salvataggio dei corpi dei sub italiani, condotta dalle Forze di Difesa Nazionali delle Maldive (Mndf). "La Mndf (Forze di Difesa Nazionali delle Maldive, ndr) sta conducendo un'operazione di ricerca per ritrovare quattro subacquei dispersi nell'atollo di Felidhey mentre si trovavano in immersione”, ha scritto la Mndf su X. “Il sergente maggiore Mohamed Mahudhee della Mndf, che oggi si è sentito male mentre era in immersione durante l'operazione di ricerca e soccorso per ritrovare i quattro subacquei dispersi, è deceduto", hanno riferito. Vedi anche Italiani morti Maldive, “primo corpo identificato sarebbe Benedetti"

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