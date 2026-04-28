Nigeria, assaltato villaggio: gruppo jihadista uccide 29 persone

L'attacco armato è avvenuto nello Stato di Adamawa, nel nordest della Nigeria. Abitanti della zona hanno affermato che gli assalitori hanno preso di mira dei ragazzi radunati in un campo da calcio ascolta articolo

Almeno 29 persone sono state uccise in un attacco compiuto da uomini armati nella Nigeria orientale, nello Stato di Adamawa. Lo riferiscono le autorità locali mentre Amnesty International ha attribuito l'attacco ai jihadisti di Boko Haram. "Ho il cuore spezzato per la popolazione di Guyaku, nell'area di governo locale di Gombi. Oggi mi trovavo sul luogo dove le vite dei nostri fratelli e sorelle sono state crudelmente spezzate. Questo atto vile è un affronto alla nostra umanità e non resterà impunito", ha dichiarato il governatore di Adamawa, Ahmadu Umaru Fintiri, su X, confermando il bilancio di 29 morti. "Stiamo immediatamente intensificando le operazioni di sicurezza per ristabilire la pace e garantire che tutti i residenti si sentano di nuovo al sicuro nelle proprie case", ha aggiunto.

L'attacco è avvenuto domenica pomeriggio Gli eventi si sono verificati domenica pomeriggio e, secondo testimoni che hanno parlato con i media locali, gli aggressori hanno fatto irruzione in una comunità di Guyaku a bordo di motociclette, sparando indiscriminatamente mentre i residenti partecipavano a un torneo di calcio in una scuola elementare. Un leader della comunità, Aggrey Ali, citato in una dichiarazione del portavoce del governatore, ha affermato che "gli aggressori hanno agito per diverse ore, uccidendo decine di residenti, incendiando luoghi di culto e distruggendo varie proprietà, tra cui motociclette". L'ufficio nigeriano di Amnesty International ha attribuito l'attacco al gruppo jihadista Boko Haram e ha confermato che gli aggressori hanno bruciato "chiese, aule scolastiche e motociclette". "I sopravvissuti e i testimoni hanno descritto di aver visto corpi sparsi per tutto il villaggio. Gli anziani che non sono riusciti a fuggire sono stati uccisi nelle loro case", ha precisato l'organizzazione in una dichiarazione su X. "Il fatto che queste atrocità continuino a essere all'ordine del giorno dimostra la necessità di fare di più per proteggere la popolazione civile e garantire che le famiglie delle vittime ricevano un risarcimento e giustizia", ha deplorato. Leggi anche Nigeria, attacco aereo dell'esercito su un mercato: oltre 100 vittime