Le forze armate nigeriane hanno colpito il mercato settimanale di Jalli Futchimiram, nel nord est del Paese. L'obiettivo erano gruppi di ribelli islamisti ma, come denuncia Amnesty, decine di vittime erano civili. Un portavoce militare ha difeso l'operazione sottolineando che sono stati "neutralizzati un sacco di terroristi nei raid, distrutti i loro mezzi ed equipaggiamenti ascolta articolo

Almeno 100 persone sono state uccise in un raid aereo delle forze militari della Nigeria contro il mercato di Jalli Futchimiram, nel nord est del Paese. L’operazione era mirata a colpire gruppi islamisti che erano diretti al mercato per riscuotere le tasse dai commercianti. Il mercato settimanale è molto frequentato da commercianti transfrontalieri e, come riferito dal quotidiano Premium Times, nell’attacco non sono stati colpiti solo i terroristi ma anche decine di civili.

L’operazione Il numero delle vittime non è chiaro: Amnesty International denuncia la morte di più di cento persone mentre i media locali parlano di 200 morti e decine di altre persone ferite. “L'impiego di raid aerei non è un metodo legittimo per applicare la legge - ha sottolineato Amnesty - Un uso così sconsiderato della forza letale è illegale, oltraggioso e rivela lo scioccante disprezzo dell'esercito nigeriano per la vita di coloro che dovrebbe proteggere". L'operazione aveva come obiettivo "uno dei principali corridoi di spostamento dei terroristi, punto di convergenza per le formazioni locali". Un portavoce militare precisa che sono stati "neutralizzati un sacco di terroristi nei raid, distrutti i loro mezzi ed equipaggiamenti. I sopravvissuti sono fuggiti in direzioni diverse".