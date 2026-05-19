La Russia annuncia tre giorni di esercitazioni nucleari

Il ministero della Difesa russo ha spiegato che "dal 19 al 21 maggio, le Forze armate russe condurranno un'esercitazione sulla preparazione e l'impiego di forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva", Alle manovre parteciperanno le forze missilistiche strategiche, le flotte del Nord e del Pacifico e il Comando dell'aviazione a lungo raggio

Da oggi a giovedì, le Forze armate russe condurranno un'esercitazione sulla preparazione e l'impiego di forze nucleari sotto la minaccia di aggressione. Lo ha riferito ufficialmente il ministero della Difesa di Mosca, citato dalle agenzie di stampa locali. "Dal 19 al 21 maggio, le Forze armate russe condurranno un'esercitazione sulla preparazione e l'impiego di forze nucleari di fronte a una minaccia aggressiva", è stato spiegato, precisando che alle manovre parteciperanno le forze missilistiche strategiche, le flotte del Nord e del Pacifico e il Comando dell'aviazione a lungo raggio.

Coinvolti oltre 65mila militari

L'esercitazione coinvolge oltre 65 mila militari e più di 200 lanciatori di missili nucleari, sempre secondo quanto annunciato dal ministero della Difesa russo. Durante le esercitazioni, le truppe simuleranno la preparazione delle forze nucleari all'esecuzione delle missioni operative e il lancio di missili balistici e da crociera in poligoni situati sul territorio russo. Secondo il ministero della Difesa, l'obiettivo è quello di migliorare le capacità del personale di comando e perfezionare il controllo delle truppe subordinate nell'ambito delle attività di deterrenza nei confronti di un potenziale avversario.

Le esercitazioni della Bielorussia

L'esercitazione russa arriva mentre anche la Bielorussia, principale alleata di Mosca nel conflitto in Ucraina, ha deciso di avviare le proprie esercitazioni relative alle forze missilistiche e dell'aviazione, comprendenti addestramenti all'impiego di armamenti nucleari in stretta cooperazione con i militari russi. Il ministero della Difesa bielorusso ha spiegato che verranno testate la capacità di operare da aree non preparate in qualsiasi parte del Paese, con focus sulle tattiche di occultamento, sulle marce forzate a lunga distanza e sulle procedure di calcolo per l'impiego di uomini e mezzi. Minsk ha ribadito che le manovre "non sono dirette contro Paesi terzi e non rappresentano una minaccia per la sicurezza della regione".