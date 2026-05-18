Ucraina Russia, Zelensky: "Pesanti raid di Mosca, drone russo colpisce nave cinese". LIVE
Il presidente ucraino, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa, afferma che "uno dei droni ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare". La Russia non ha ancora ricevuto dall'Ucraina alcun segnale che possa portare a una ripresa dei negoziati di pace. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, nel corso di un'intervista
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Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa, afferma che "uno dei droni (contro Odessa, ndr) ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare". "L'attacco russo a Dnipro - afferma il leader ucraino - è durato più di 6 ore nella notte. In totale, ci sono stati danni in otto regioni e, al momento, si conoscono decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale, i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi - balistici e da crociera".
La scorsa notte, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la Tass, il Ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov.
La Russia non ha ancora ricevuto dall'Ucraina alcun segnale che possa portare a una ripresa dei negoziati di pace. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, in un'intervista a Izvestia.
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Zelensky: "Pesanti raid russi nella notte, drone russo colpisce nave cinese"
Il presidente ucraino Voldymyr Zelensky, denunciando su Telegram pesanti attacchi russi nella notte a Dnipro e Odessa, afferma che "uno dei droni (contro Odessa, ndr) ha colpito una nave cinese. I russi non potevano non sapere quale nave si trovasse in mare". "L'attacco russo a Dnipro - afferma il leader ucraino - è durato più di 6 ore nella notte. In totale, ci sono stati danni in otto regioni e, al momento, si conoscono decine di feriti in tutto il paese, tra cui anche bambini. In totale, i russi hanno utilizzato in questo attacco 524 droni d'attacco e 22 missili di vari tipi - balistici e da crociera". L'attacco russo sembra una risposta al raid con cui ieri l'Ucraina ha colpito con 600 droni la Russia, facendo tre morti a Mosca. "In molte comunità di confine e di prima linea - afferma Zelensky - persiste l'allarme, ma ovunque la situazione di sicurezza lo consenta, i nostri servizi sono operativi. La Russia si affida alla balistica per colpire le persone, ed è per questo che dobbiamo fare tutto il possibile in Europa per garantire una protezione affidabile contro questo. L'Europa dovrebbe avere i propri sistemi antibalistici ed essere autosufficiente contro queste minacce. Ripetiamo ancora una volta: abbiamo bisogno della nostra antibalistica e del rafforzamento della difesa aerea ucraina già adesso. Questa settimana lavoreremo con i nostri partner per rafforzare la protezione delle vite. Grazie a tutti coloro che stanno già lavorando su questo con l'Ucraina".
Kiev accusa Mosca di aver attaccato un mercantile cinese
Il portavoce della Marina di Kiev, Dmytro Pletenchuk, ha accusato la Russia di aver attaccato una nave mercantile cinese mentre si trovava in acque ucraine. "Sarebbe interessante sapere cosa abbia spinto i russi a decidere di colpire una nave mercantile cinese nelle nostre acque con un drone Shahed questa mattina presto", ha scritto Pletenchuk sulla sua pagina Facebook. Il portavoce della Marina ucraina ha aggiunto che non ci sono state vittime nell'attacco e ha definito il presunto attacco "senza precedenti". La Russia ha colpito numerose navi mercantili battenti bandiera straniera con droni mentre erano ormeggiate nei porti ucraini. Kiev chiede regolarmente alla Cina di usare la sua influenza su Mosca per porre fine al conflitto.
Ucraina, Dombrovskis: "Non allentare le sanzioni, rafforzare la pressione sull'aggressore"
"Per quanto riguarda l’Ucraina, aggiornerò i partner del G7 sullo stato di avanzamento del prestito di 90 miliardi a sostegno dell’Ucraina. Stiamo compiendo buoni progressi e stiamo finalizzando tutti i documenti necessari per poter avviare l’erogazione a giugno". Lo ha detto il Commissario europeo per l'Economia Valdis Dombrovskis a margine dei lavori del G7 delle Finanze. "Ma ovviamente - ha aggiunto Dombrovskis - ci aspettiamo che anche gli altri partner del G7 contribuiscano con la loro quota al finanziamento dell'Ucraina e trasmettano il messaggio che ora non è il momento di allentare la pressione delle sanzioni contro la Russia, ma che dobbiamo invece mantenere la rotta e rafforzare la pressione sull'aggressore".
Mosca: "Ancora nessun segnale per la ripresa dei negoziati"
La Russia non ha ancora ricevuto dall'Ucraina alcun segnale che possa portare a una ripresa dei negoziati di pace. Lo ha dichiarato il viceministro degli Esteri russo, Mikhail Galuzin, in un'intervista a Izvestia. "Non abbiamo ricevuto alcun segnale da Kiev riguardo la loro volontà di fare progressi significativi nella soluzione del conflitto", ha affermato Galuzin, secondo il quale perchè le trattative abbiano successo le forze ucraine "dovranno ritirarsi dal Donbass e dalle regioni russe". "Quindi sarà possibile negoziare parametri specifici di una pace davvero complessiva e duratura", ha concluso il viceministro, "sarà un processo negoziale difficile ma siamo pronti".
Ucraina, attacchi a Odessa e Dnipropetrovsk: almeno 28 feriti
E' di almeno 28 feriti il bilancio di nuovi attacchi russi, con missili e droni, che hanno colpito zone centrali e meridionali dell'Ucraina, passati più di quattro anni dall'avvio dell'invasione russa su vasta scala. Lo denunciano le autorità locali. A Odessa droni hanno colpito alcuni palazzi, provocando il ferimento di un bambino di 11 anni e di uomo di 59, riporta Ukrainska Pravda. Nella regione di Dnipropetrovsk, si legge ancora, si contano almeno 26 feriti- 18 dei quali a Dnipro - dopo attacchi con droni, missili e artiglieria che hanno colpito sei distretti. A Dnipro, affermano le autorità locali, sono stati danneggiati palazzi, un luogo di culto, un'università e alcuni negozi.
Kiev: "Attacchi russi nella regione di Dnipropetrovsk, 26 feriti"
Le truppe russe hanno attaccato sei distretti della regione di Dnipropetrovsk utilizzando missili, droni, artiglieria e bombardamenti aerei, ferendo 26 persone. Lo riferisce Ukrinform citando il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Oleksandr Hanzha.
Russia, i possibili mediatori Ue per la pace in Ucraina: i nomi
Dopo che il presidente russo Vladimir Putin ha detto che la guerra in Ucraina "si avvia alla conclusione", qualcosa sembra tornare a muoversi sul terreno dei negoziati. Yuri Ushakov, consigliere di Putin, ha annunciato che Steve Witkoff e Jared Kushner sono attesi "presto" a Mosca per la ripresa del dialogo. Ushakov è l'uomo che, proprio con i due negoziatori di Donald Trump, ha finora tessuto i colloqui per la fine della guerra. Nelle scorse ore, Putin ha anche aperto alla possibilità di un dialogo con l'Unione europea, proposto per due volte in una settimana dal presidente del Consiglio europeo Antonio Costa. Il presidente russo ha indicato l'ex cancelliere tedesco Gerhard Schroeder come possibile mediatore. Su questo nome sia Berlino sia Bruxelles hanno frenato, ma l’idea del dialogo con la Russia non è stata esclusa. Ecco i possibili nomi.
Russia, i possibili mediatori Ue per la pace in Ucraina: i nomiVai al contenuto
Attacchi a Dnipro e Odessa, almeno venti feriti
Attacchi di droni russi hanno causato diciotto feriti a Dnipro e due a Odessa, oltre a danni materiali ad alcuni edifici. Lo riferiscono le autorita' delle due regioni ucraine. Nessuno dei feriti risulta al momento in gravi condizioni.
Mosca: abbattuti 50 droni sulle regioni russe e sul Mar d'Azov
La scorsa notte, le difese aeree hanno intercettato e distrutto 50 droni ucraini ad ala fissa su regioni russe e sul Mar d'Azov. Lo riporta, scrive la Tass, il Ministero della Difesa russo. I velivoli senza pilota sono stati abbattuti sulle regioni di Belgorod, Krasnodar, Kursk, Oryol, Rostov, Tula e Voronež, nonché sulla Repubblica di Crimea e sul Mar d'Azov.