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Terremoto in Cina di magnitudo 5.2 nel Sud del Paese: almeno 2 morti

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 Il sisma è stato registrato nella notte a una profondità di otto chilometri. Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua

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Sono almeno due le vittime di un terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito la città di Liuzhou, nel sud della Cina. Un uomo di 91 anni è stato tratto in salvo. Il sisma è stato registrato nella notte a una profondità di otto chilometri. Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua. 

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Ipa/Protezione Civile

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Cronaca

Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile

Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici

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