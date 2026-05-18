Terremoto in Cina di magnitudo 5.2 nel Sud del Paese: almeno 2 morti

Il sisma è stato registrato nella notte a una profondità di otto chilometri. Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua
Sono almeno due le vittime di un terremoto di magnitudo 5.2 che ha colpito la città di Liuzhou, nel sud della Cina. Un uomo di 91 anni è stato tratto in salvo. Il sisma è stato registrato nella notte a una profondità di otto chilometri. Lo riferisce l'agenzia ufficiale cinese Xinhua.
Ipa/Protezione Civile
Cosa fare in caso di terremoto, i consigli della Protezione Civile
Avere sempre pronti in casa un kit di pronto soccorso e un estintore, conoscere i piani di emergenza comunali ed evitare di fuggire utilizzando scale e ascensori. Dalle regole per la propria sicurezza a quelle per non intralciare i soccorsi: il vademecum in caso di eventi sismici