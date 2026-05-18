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Italiani morti alle Maldive, continua ricerca corpi: al lavoro team internazionale. LIVE

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Riprendono oggi le operazioni con la squadra di tre sub-speleologi finlandesi. I cadaveri dei 4 italiani si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. La quinta vittima è già stata recuperata. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York

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Riprendono oggi le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durate un'immersione nella grotta di Alimathà. Alle Maldive la squadra di tre sub-speleologi finlandesi. I cadaveri si trovano in un cunicolo della caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sommozzatore è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte di un sub tra i più esperti delle forze maldiviane. Rientrati in Italia a Malpensa gli altri 20 italiani che con le vittime erano a bordo del Duke of York.

Per approfondire:

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Maldive, riprendono le operazioni per il recupero dei corpi dei sub italiani

Riprendono le operazioni di recupero dei quattro sub italiani morti durante un'immersione nella grotta di Alimathà.Alle Maldive i tre sub-speleologi finlandesi, forniti di attrezzature tecniche specializzate. I 4 corpi si trovano in un cunicolo dela caverna sottomarina distante dall'entrata. Il corpo di un quinto sub è già stato recuperato. Le operazioni erano state sospese in seguito alla morte del militare maldiviano deceduto durante le ricerche dei corpi.

Immersioni finite in tragedia: i precedenti con sub italiani

Negli ultimi anni si sono verificati diversi incidenti mortali che hanno coinvolto subacquei italiani durante immersioni all’estero, spesso in località considerate mete di riferimento per il diving. Prima della tragedia avvenuta ieri alle Maldive, dove cinque connazionali sono morti durante un’immersione nell’atollo di Vaavu (CHI ERANO), altri episodi simili avevano già segnato il mondo delle immersioni subacquee.

Immersioni finite in tragedia: i precedenti con sub italiani

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Maldive, chi era il sub morto durante le ricerche degli italiani

Il sergente maggiore delle Forze di Difesa Nazionali maldiviane, Mohamed Mahudhee, è morto durante un'immersione nel tentativo di recuperare i corpi dei quattro italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Trasferito d'urgenza all'ospedale Adk in condizioni critiche, dopo aver accusato un malore durante la fase di risalita, il militare sarebbe deceduto a causa della malattia da decompressione.

Maldive, chi era il sub morto durante le ricerche degli italiani

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Esperti sub arrivati per ricerca corpi italiani

La squadra dei tre sub-speleologi finlandesi di Dan Europe è arrivata ieri alle Maldive per partecipare alle ricerche dei quattro subacquei italiani dispersi nell'atollo di Vaavu. Il portavoce dell'ufficio presidenziale, Mohamed Hussain Shareef, ha dichiarato che i sommozzatori, forniti di attrezzature tecniche specializzate, stanno attualmente coordinando le operazioni con la Guardia Costiera delle Maldive prima della ripresa delle ricerche. 

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