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Guerra Ucraina Russia, Putin oggi in visita a Pechino da Xi. LIVE

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Il presidente russo in Cina: la nostra alleanza, ha detto il leader russo, non è "diretta contro nessuno", poiché i due Paesi lavorano per "la pace e la prosperità universale", fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Ma intanto il presidente cinese avrebbe detto la scorsa settimana a Donald Trump che il leader russo Vladimir Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Zelensky: nuove operazioni contro la Russia

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Putin oggi a Pechino da Xi: l'alleanza Russia-Cina, ha detto il leader russo, non è "diretta contro nessuno", poiché i due Paesi lavorano per "la pace e la prosperità universale", fornendo un contributo importante alla risoluzione di questioni globali e regionali. Intanto però Xi Jinping avrebbe detto la scorsa settimana a Donald Trump che il leader russo Putin potrebbe finire per pentirsi di aver invaso l'Ucraina. Lo riporta il Financial Times.

"Ho autorizzato i nostri servizi speciali e le nostre Forze di Difesa ucraine a condurre nuove operazioni", ha dichiarato Zelensky, ricordando le conseguenze dei recenti attacchi russi contro le città ucraine.

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