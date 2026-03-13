Come funziona il Bullet, drone intercettore ucraino in grado di abbattere missili shahedMondo
Prodotti da General Cherry, questi droni costano circa 2mila dollari e riescono a intercettare obiettivi aerei, dal costo di quasi 50mila dollari, che si muovono fino a 230-250 km/h. Facilmente manovrabile a distanza e con capacità di riconoscimento del bersaglio fino a 600 metri, il drone Bullet si presenta come un importante alleato per le Forze armate ucraine
Può viaggiare fino a una velocità di 310 km/h, raggiungere un’altitudine di volo effettiva di 3000 metri e riconoscere un bersaglio fino a un raggio di 600 metri. Questo è il nuovo drone intercettore Bullet, un prodotto sviluppato alla fine del 2025 dall'azienda ucraina General Cherry che promette di fornire un importante supporto alle Forze armate di Kiev nel conflitto contro la Russia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). La particolarità di questo prodotto di ultima creazione è che alcune delle sue parti possono essere stampate in 3D e che utilizza la guida assistita dell’intelligenza artificiale per localizzare bersagli. Tutto questo a un costo di circa 2mila dollari.
Le caratteristiche
Come riportano alcuni siti specializzati, il drone Bullet può viaggiare a velocità comprese tra 130 km/h e 309 km/h. È in grado di intercettare obiettivi aerei molto efficaci come i droni Shahed che, con un costo tra i 20mila e i 50mila euro e una velocità di crociera di 230-250 km/h, trasportano sul davanti una carica esplosiva da 50 chilogrammi che si innesca all’impatto con l’obiettivo. Il Bullet, come descritto dall’azienda che lo produce, è caratterizzato da un’alta velocità, una durata di volo a massima velocità fino a 25 minuti e una gittata tattica (ovvero la distanza massima alla quale il mezzo può operare efficacemente con pilotaggio da remoto) fino a 17-20 km di distanza.
Efficacia e manovrabilità
I droni intercettori possono essere pilotati a grande distanza: una caratteristica che li rende efficaci e sicuri per i soldati e che ha portato le Forze armate ucraine a dotarsi di centinaia di questi droni. Dal 2024, anno in cui è stata creata la Forza per i sistemi senza pilota dell’Ucraina, il Paese ha investito molto nello sviluppo di questo tipo di tecnologie. Il Bullet, composto da quattro motori elettrici con eliche a due pale, visto dall’alto assume una forma a X. Le sue caratteristiche lo rendono facile da comandare e gli permettono una maggiore manovrabilità per intercettare i bersagli aerei anche in casi di inseguimento in curva o di avvicinamento in parallelo.
