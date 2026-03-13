Prodotti da General Cherry, questi droni costano circa 2mila dollari e riescono a intercettare obiettivi aerei, dal costo di quasi 50mila dollari, che si muovono fino a 230-250 km/h. Facilmente manovrabile a distanza e con capacità di riconoscimento del bersaglio fino a 600 metri, il drone Bullet si presenta come un importante alleato per le Forze armate ucraine ascolta articolo

Può viaggiare fino a una velocità di 310 km/h, raggiungere un’altitudine di volo effettiva di 3000 metri e riconoscere un bersaglio fino a un raggio di 600 metri. Questo è il nuovo drone intercettore Bullet, un prodotto sviluppato alla fine del 2025 dall'azienda ucraina General Cherry che promette di fornire un importante supporto alle Forze armate di Kiev nel conflitto contro la Russia (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA). La particolarità di questo prodotto di ultima creazione è che alcune delle sue parti possono essere stampate in 3D e che utilizza la guida assistita dell’intelligenza artificiale per localizzare bersagli. Tutto questo a un costo di circa 2mila dollari.

Il drone Bullet prodotto da General Cherry - General Cherry

Le caratteristiche Come riportano alcuni siti specializzati, il drone Bullet può viaggiare a velocità comprese tra 130 km/h e 309 km/h. È in grado di intercettare obiettivi aerei molto efficaci come i droni Shahed che, con un costo tra i 20mila e i 50mila euro e una velocità di crociera di 230-250 km/h, trasportano sul davanti una carica esplosiva da 50 chilogrammi che si innesca all'impatto con l'obiettivo. Il Bullet, come descritto dall'azienda che lo produce, è caratterizzato da un'alta velocità, una durata di volo a massima velocità fino a 25 minuti e una gittata tattica (ovvero la distanza massima alla quale il mezzo può operare efficacemente con pilotaggio da remoto) fino a 17-20 km di distanza.