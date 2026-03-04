Il caccia, nato come addestratore avanzato, può fornire supporto nei combattimenti grazie ad alcune caratteristiche e alla possibilità di essere dotato di una vasta gamma di armamenti, come i missili air-to-air R-73. Di fabbricazione russa, è in uno nelle aeronautiche di vari Paesi asiatici e africani
Un caccia F-35I dell'aeronautica israeliana ha abbattuto questa mattina un caccia Yak-130 dell'aeronautica iraniana nei cieli di Teheran. Con un comunicato l’esercito israeliano ha annunciato l’esito del combattimento aereo che, per la prima volta in 40 anni, avviene con aerei con equipaggio a bordo. Una notizia che fa ancora più rumore se si pensa che il jet militare Yak-130 è uno dei più avanzati aerei da addestramento esistenti, nonché il più moderno in possesso dell’Iran. (CRISI IRAN - GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA)
Chi lo usa
Lo Yak-130 è un addestratore avanzato: ciò significa che il suo primo scopo è essere usato per insegnare ai piloti tecniche di volo e uso delle armi a bordo. Di fabbricazione russa, il velivolo è stato utilizzato per la prima volta dall’aeronautica di Mosca nel 2009 anche se il suo sviluppo è iniziato nel 1993. Anche se nato per l’addestramento, lo Yak-130 è in grado di fornire supporto aereo alle forze di terra e può essere armato con missili air-to-air. Per questo è stato adottato non solo dalla Russia ma anche dall’aeronautica di Algeria, Bangladesh, Bielorussia, Birmania, Etiopia, Laos, Vietnam e, appunto, Iran.
Come funziona
Il caccia Yak-130 non è stato progettato per sostenere operazioni ad alta intensità e può colpire solo bersagli a vista. Nonostante ciò, questo jet rimane uno dei più potenti in dotazione dell’Iran e può svolgere un importante ruolo di supporto. Ad esempio, come spiegano alcune testate specializzate, “grazie all'integrazione di mirini montati sul casco e missili aria-aria R-73 i piloti possono colpire ad angoli estremi senza puntare il caccia contro i bersagli”. Altra caratteristica che rende lo Yak-130 estremamente efficace è la possibilità di essere equipaggiato con una “vasta combinazione di armamenti” come un cannone da 23 mm, bombe a caduta libera da 250 e 500 kg, lanciarazzi da 80, 122 e 330 mm, bombe guidate Kab-500, missili guidati aria-superficie Kh-29 e missili R-73. “Lo Yak-130 può anche trasportare due pod per guerra elettronica sulle estremità delle ali”.
