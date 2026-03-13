Guerra Iran, ancora raid su Teheran e Beirut. Esplosioni a Dubai. LIVE

Iran, raid su Teheran e Beirut. Esplosioni a Dubai. Morto soldato francese a Erbil. LIVE
Macron su X: "Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015 è inaccettabile". Primo messaggio alla nazione della nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. 'Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, i Paesi della regione chiudano le basi americane'. Secondo il New York Times, Teheran ha iniziato a posare mine nello Stretto. Vola il petrolio che tocca i 100 dollari al barile, crolla la produzione nel Golfo. Israele accusa: 'Missili dall'Iran, stop ai luoghi di culto a Gerusalemme'
Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X. "Diversi nostri militari sono rimasti feriti - ha aggiunto -. La Francia è al fianco loro e dei propri parenti. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq si inserisce nel quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi". Primo messaggio alla nazione della nuova guida suprema iraniana Mojtaba Khamenei. 'Lo Stretto di Hormuz rimane chiuso, i Paesi della regione chiudano le basi americane. Non ci arrenderemo mai e vendicheremo il sangue dei nostri martiri', dice il leader in un discorso letto da una speaker della tv di Stato mentre lui non appare mai se non in foto e le sue condizioni restano un mistero. Secondo il New York Times, Teheran ha iniziato a posare mine nello Stretto. Vola il petrolio che tocca i 100 dollari al barile, crolla la produzione nel Golfo. L'Italia svincola quasi 10 milioni di barili delle sue riserve. Borse in rosso. 'Quando i prezzi del greggio salgono guadagniamo un sacco di soldi, ma è più importante impedire a un impero malvagio di possedere armi nucleari', dice Trump, secondo il quale il regime sarebbe 'al capolinea'. Israele accusa: 'Missili dall'Iran, stop ai luoghi di culto a Gerusalemme'. Ma il video postato è del 28 febbraio. Il raid contro la base militare italiana di Erbil è stato 'un attacco deliberato'. Lo dice il ministro della Difesa Crosetto annunciando che per i 141 militari attualmente presenti nella base 'era già programmato un rientro'. 'Stanno tutti bene ma verranno spostati in tempi rapidi, così come è stato fatto in Kuwait, è inutile lasciarli sotto il rischio delle bombe', conferma il titolare della Farnesina Tajani, che annuncia una riduzione di personale anche all'ambasciata di Baghdad e al consolato di Erbil.
Idf: "Lanciato nuovo attacco su vasta scala contro Teheran" (2)
L'Idf ha emesso un "avviso urgente" agli iraniani residenti in diverse aree della regione di Teheran, in vista di attacchi aerei programmati. "Nelle prossime ore, l'Idf opererà nell'area, come già fatto nei giorni scorsi in tutta Teheran, per colpire le infrastrutture militari del regime iraniano", ha dichiarato in un comunicato il portavoce delle Idf in lingua persiana, tenente colonnello Kamal Penhasi. "Per la vostra sicurezza e il vostro benessere, vi chiediamo di lasciare immediatamente l'area indicata sulla mappa", ha aggiunto.
Borsa, la guerra in Iran frena ancora l'Europa, Parigi in avvio -0,96%
Le incertezze legate alla guerra in Iran pesano ancora sulle Borse europee che partono in rosso. Parigi lascia sul terreno lo 0,96% con il Cac 40 a 7.907 punti. Francoforte perde lo 0,88% con il Dax a 23.381 punti. Anche Londra è negativa con il Ftse 100 che cede lo 0,64% a 10.238 punti.
Idf, colpiti siti militari a Teheran, Shiraz e Ahvaz
Gli attacchi aerei israeliani hanno colpito diversi siti militari a Teheran, Shiraz e Ahvaz, tra cui un impianto sotterraneo per la produzione e lo stoccaggio di missili balistici a Shiraz, secondo quanto dichiarato dall'esercito israeliano (Idf). L'esercito ha aggiunto di aver colpito anche siti di difesa aerea e impianti di produzione di armi iraniani a Teheran, nonché il quartier generale delle forze di terra delle Guardie della Rivoluzione e delle Forze di sicurezza interne ad Ahvaz.
Crosetto: "Non è nostra guerra, militari al sicuro"
"La prima cosa che ha fatto nella notte di mercoledì, appena saputo dell’attacco a Erbil, dopo aver avvertito la premier e i due vicepremier, è stata quella di mandare un messaggio a tutti i leader dei partiti. Di maggioranza e di opposizione. Anche se si trattava, fortunatamente, di un’azione senza conseguenze per i nostri militari perché eravamo stati avvertiti 4 ore prima di un possibile attacco e tutti i nostri soldati hanno potuto mettersi in sicurezza. Il che sta a dimostrare anche come funzionino i rapporti tra la nostra intelligence e la difesa italiana e quella degli altri Paesi coinvolti nell’area". Così il ministro della Difesa Guido Crosetto, in una intervista al Corriere della Sera, precisando "di aver informato subito tutti perché esiste il 95% di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi, ma questo no. Questo riguarda tutti gli italiani, la nostra sicurezza, la guerra fatta da altri, le conseguenze politiche ed economiche, e dovrebbe essere materia sulla quale non si battibecca per interessi di bottega ma ci si siede a un tavolo e si ragiona insieme. Io mi aspetto che lo faranno. Ci sono forze politiche che sono ben consce di ciò che sta accadendo. Non è su questo terreno che possiamo permetterci di scontrarci".
"Da due anni dico che il multilateralismo è moribondo, è l’epoca delle grandi potenze, di Cina, America, Russia. Le regole del diritto internazionale vengono trascurate, ignorate e prevalgono quelle del più forte. Per questo - spiega - noi Paesi che non siamo grandi potenze e che subiamo le guerre che incendiano il mondo dobbiamo batterci per tornare al rispetto da parte di tutti delle regole della carta dell’Onu. La premier è stata chiarissima in Parlamento: questa non è la nostra guerra - ribadisce Crosetto - non l’abbiamo voluta, non ne facciamo parte. Stiamo operando in ogni modo perché si torni al tavolo e alla diplomazia. E cerchiamo di far esprimere l’Europa con una voce sola, unita, come ho fatto in accordo con lei nella riunione dell’E5, spingendo su due punti fondamentali. Il primo è chiedere ufficialmente, come hanno fatto India e Cina, di permettere il passaggio ad Hormuz delle navi di Paesi che non sono in guerra. Gli unici che non subiranno aumenti dei prezzi di petrolio e gas saranno Usa e Russia. Tutti gli altri sì, anche se noi abbiamo da tempo operato per aprire canali con l’Algeria, con l’Azerbaigian e altri Paesi con i quali, negli anni, ci siamo spesi come governo e io personalmente". All’Ue, poi, chiederanno "che per un periodo limitato si sospendano le scelte burocratiche che fanno sì che, per noi, i costi dell’energia siano del 40% superiori agli altri Paesi, ad esempio. È minimo buonsenso e non serve perdere tempo per farlo".
Avviso Israele, evacuare 3 aree in regione Teheran
Le Forze di Difesa israeliane (Idf) hanno emesso un "avviso urgente" agli iraniani residenti in diverse aree di Teheran, in vista di attacchi aerei programmati. "Nelle prossime ore, le Idf opereranno nell'area, come già fatto nei giorni scorsi in tutta Teheran, per colpire le infrastrutture militari del regime iraniano", ha dichiarato in un comunicato il portavoce delle Idf in lingua persiana, Kamal Penhasi. "Per la vostra sicurezza e il vostro benessere, vi chiediamo di lasciare immediatamente l'area indicata sulla mappa", ha aggiunto. Le zone interessate sono quella industriale di Leyah, nella città di Qazvin, la zona delle ville a Teheran e Moniriyeh sempre nella capitale.
Media Iran diffondono 'cartoon giapponese' sul ritorno di Khamenei
La agenzia iraniana Tasnim ha diffuso sui suoi social un cartone animato in stile giapponese che "narra - scrive il media - il momento del martirio del leader e l'inizio dell'incubo americano". Il video, intitolato 'Il ritorno di Khamenei', dura poco meno di tre minuti. Vi si vede l'anziano ayatollah camminare dentro casa e abbracciare una bambina, mentre arrivano minacciosi in cielo i caccia nemici. Un enorme missile colpisce l'abitazione di Khamenei, lasciando solo macerie tra le quali brilla un anello rosso. La scena si sposta alla Casa Bianca, dove un alto ufficiale annuncia sghignazzando a Donald Trump che Khamenei è morto. Il presidente Usa è rappresentato con tratti diabolici. Tra le macerie, dove sventola la bandiera della repubblica islamica, arriva però Mojtaba Khamenei, che indossa l'anello del padre. Una telefonata avvisa Trump che "Khamenei è tornato". La nuova Guida Suprema, con sottofondo di musica enfatica, impartisce dunque un ordine e decine di missili partono dall'Iran lasciando sbigottito e terrorizzato il presidente americano.
Crosetto: "Sulla missione in Libano sapremo di più a ore"
"I nostri militari sanno sempre di correre rischi quando sono in missione. Sono militari. Lo erano anche prima e lo sono sempre. Ce ne accorgiamo solo quando accade qualcosa. Il rischio dipende da dove e per cosa le nostre forze sono dislocate". A sottolinearlo, in una intervista al Corriere della Sera, è il ministro della Difesa Guido Crosetto. "Per quanto riguarda Erbil, dove è stata attaccata una base della coalizione dell'Operazione Inherent Resolve, avevamo già iniziato una riduzione del personale civile e militare - spiega il ministro -. Una parte è stata spostata, 102 persone sono tornate in Italia, 75 in Giordania, per i restanti si sta organizzando uno spostamento via terra per tornare in Italia perché nell'intera zona non si può volare. Il mio primo assillo, è la messa in sicurezza di tutti. Per le altre missioni è diverso". I militari in Libano? "Lì ci sono 1.300 persone, e' in atto una valutazione costante per monitorare con l'autorita' libanese, le Nazioni Unite e la controparte israeliana se esistono le condizioni per continuare la missione o no. Dovremmo saperne di più a ore perché il segretario generale dell'Onu ora è a Beirut e perché è chiaro che una cosa è una missione di pace, altra la presenza in un territorio dove la guerra è in corso. Il lavoro che, storicamente, abbiamo sempre svolto in Libano è importante per la stabilità di quel Paese. Ma valuteremo il tutto avendo come priorità l'incolumità dei nostri soldati".
Idf: "Nuovo ordine di evacuazione per il quartiere sud di Beirut"
L'Idf ha nuovamente invitato i civili libanesi ad evacuare i sobborghi meridionali di Dahiyeh, nella capitale Beirut, considerata una roccaforte di Hezbollah. Lo scrive il Times of Israel. "Per la vostra sicurezza, vi esortiamo ad evacuare immediatamente e a non tornare in questi quartieri fino a nuovo avviso", ha dichiarato il portavoce dell'esercito, il colonnello Avichay Adaree.
Iran, inviato Putin: "Sempre più Paesi comprano il nostro petrolio"
Sempre piu'ù Paesi stanno iniziando ad acquistare petrolio russo grazie all'allentamento delle sanzioni statunitensi, ha dichiarato Kirill Dmitriev, rappresentante speciale del presidente russo per gli investimenti e la cooperazione economica con i paesi stranieri. Il vice primo ministro thailandese Phiphat Ratchakitprakan ha dichiarato ai giornalisti che la Thailandia è pronta ad avviare colloqui con la Russia sull'acquisto di petrolio greggio. "Sempre più Paesi stanno iniziando ad acquistare petrolio russo grazie all'allentamento delle sanzioni statunitensi contro le fonti energetiche russe", ha commentato Dmitriev su Telegram.
Iran, Crosetto: "Maggioranza e opposizione non possono scontrarsi"
Nella notte di mercoledì, saputo dell'attacco a Erbil, Guido Crosetto subito dopo aver avvertito la premier e i due vicepremier ha inviato "un messaggio a tutti i leader dei partiti. Di maggioranza e di opposizione". Lo racconta lo stesso ministro della Difesa in una intervista al Corriere della Sera. Ha informato tutti perché "esiste il 95% di temi su cui maggioranza e opposizione possono scontrarsi, ma questo no - sottolinea il ministro -. Questo riguarda tutti gli italiani - la nostra sicurezza, la guerra fatta da altri, le conseguenze politiche ed economiche - e dovrebbe essere materia sulla quale non si battibecca per interessi di bottega ma ci si siede a un tavolo e si ragiona insieme. Io mi aspetto che lo faranno. Ci sono forze politiche che sono ben consce di ciò che sta accadendo. Non è su questo terreno che possiamo permetterci di scontrarci". "Il presidente Meloni - conclude - ha formalmente proposto all'opposizione di lavorare insieme, su questo punto. Tocca a loro, ora, rispondere. Mi auguro lo facciano con senso di responsabilita' istituzionale dovuto, almeno, alla gravità del momento storico".
Australia, via personale "non essenziale" dal Libano
L'Australia ha ordinato la partenza del personale "non essenziale" assegnato in Libano "a causa del deterioramento delle condizioni di sicurezza" nel Paese. Lo ha annunciato la ministra degli Esteri Penny Wong, come riporta Al Arabiya.
Idf: "Lanciato nuovo attacco su vasta scala contro Teheran"
L'esercito israeliano ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi a Teheran stamattina, nel quattordicesimo giorno della sua offensiva contro la Repubblica islamica. "Le Forze di Difesa Israeliane hanno appena avviato un'ondata di attacchi su vasta scala contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano a Teheran", ha dichiarato l'esercito.
Cavo Dragone: "La Nato respingerà le minacce anche nel Mediterraneo"
"Deve essere chiaro che non esiste una minaccia che l'Occidente e la Nato non siano in grado di affrontare, con una cooperazione sempre più stretta con l'Ue e con l'Onu". Lo afferma, in un'intervista a la Repubblica, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, chairman del Comitato militare della Nato ed ex capo di Stato maggiore della Marina e della Difesa. "Su certi argomenti - aggiunge - ci possono essere opinioni differenti. Ma la coesione dell'Alleanza è un dato fuori discussione. C'è in gioco la credibilità dell'Occidente". "La Nato - prosegue Cavo Dragone - continua a rafforzare la vigilanza e la protezione. Abbiamo integrato la difesa aerea, condividiamo l'intelligence e proteggiamo le infrastrutture critiche. E mi sembra opportuno sottolineare l'efficacia della risposta: l'abbiamo vista nella difesa della Turchia, intercettando i due missili iraniani". Alla domanda rispetto a quanto è difficile rendere sicuro lo Stretto di Hormuz, l'alto ufficiale afferma che "è un'operazione non impossibile ma molto difficile perché l'Iran non voglio dire che abbia il controllo totale dello Stretto ma è in una posizione di grande favore. Nelle vecchie missioni della Marina bisognava neutralizzare le mine alla deriva. Ora c'è una variabile che entra prepotentemente nell'equazione della sicurezza: i droni". "Il Mediterraneo - conclude il chairman del Comitato militare della Nato - è un fronte vitale per la sicurezza globale. La nostra strategia sul Fronte Sud punta a contrastare terrorismo e instabilità, proteggere infrastrutture critiche ed energia, garantire sicurezza marittima e capacità di risposta a crisi improvvise come questa".
Cbs: "Nave iraniana troppo vicina alla Lincoln, colpita dagli Usa"
Una nave iraniana si è avvicinata troppo alla portaerei Uss Abraham Lincoln e gli Stati Uniti hanno aperto il fuoco contro l'imbarcazione. Lo afferma la Cbs, citando come fonti due funzionari Usa che hanno chiesto l'anonimato. I funzionari hanno affermato che una nave della Marina statunitense ha tentato di sparare contro la nave iraniana. Non è noto quale nave americana abbia sparato contro la nave iraniana, ma i funzionari hanno affermato che i colpi sono andati a vuoto più volte. Non è chiaro se si trattasse di colpi di avvertimento. Un elicottero equipaggiato con missili Hellfire è decollato e ha colpito la nave iraniana con due missili. Non si conoscono le condizioni della nave iraniana e del suo equipaggio. L'incidente è avvenuto all'inizio di questa settimana. La Cbs ha contattato il Comando Centrale degli Stati Uniti. Un funzionario della Difesa ha dichiarato: "Non abbiamo nulla da dirvi al riguardo".
Idf: "Nuova ondata di attacchi su larga scala su Teheran"
L'Idf ha annunciato di aver lanciato una nuova ondata di attacchi su larga scala su Teheran. Le forze israeliane "hanno appena lanciato una vasta ondata di attacchi contro le infrastrutture del regime terroristico iraniano in tutta Teheran", si legge in un breve comunicato militare.
Attacco missilistico sul Nord di Israele, decine di feriti
Secondo i servizi di emergenza israeliani, decine di persone sono rimaste ferite in un attacco missilistico nel Nord del Paese. Il Servizio di ambulanze Magen David Adom ha dichiarato che i paramedici hanno prestato soccorso a 58 persone e le hanno trasportate negli ospedali della regione. Una persona versa in "condizioni moderate", mentre le altre 57 presentano "ferite lievi a causa di schegge di vetro".
Israele, colpito ponte su fiume Litani in Sud Libano
L'esercito israeliano ha annunciato di aver effettuato un attacco al ponte di Zrariyeh, che attraversa il fiume Litani nel Libano meridionale. Secondo Israele, membri di Hezbollah utilizzavano il ponte come "punto di attraversamento centrale" e di recente avevano posizionato dei lanciamissili nelle vicinanze.
Tass: "L'Iran afferma di aver colpito la portaerei Usa Lincoln"
La Marina iraniana avrebbe lanciato diversi attacchi missilistici contro la portaerei statunitense Uss Abraham Lincoln, che ha subito gravi danni prima di ritirarsi. Lo riporta, citato dalla Tass, da un portavoce del Comando centrale della Repubblica islamica Khatam al-Anbiya. "La Uss Abraham Lincoln è stata colpita dalla Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (Irgc) ed è stata resa inoperativa", ha dichiarato il portavoce, secondo quanto riportato dall'emittente pubblica iraniana. L'Irgc ha affermato che la nave statunitense aveva lasciato il Golfo Persico e stava tornando negli Stati Uniti.
Cavo Dragone: "Non esiste minaccia che l'Occidente e la Nato non possano affrontare"
"Con il conflitto in Ucraina avevamo già visto la velocità con cui si propagano le crisi. Sono sempre più difficili da contenere: in pochi giorni la guerra si è estesa dal Golfo fino al Mediterraneo, con effetti su scala mondiale. Questa portata globale non è soltanto una questione di tecnologia militare ma politica. L’Occidente è in contrapposizione con l’Asse del Male, di cui l’Iran fa parte se non è addirittura il burattinaio, che costituisce una sfida alla nostra sicurezza, al nostro modello di vita, insomma, alle nostre democrazie". A dirlo, in una intervista a Repubblica, è ’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, chairman del Comitato militare della Nato ed ex capo di Stato maggiore della Difesa. "Deve essere chiaro che non esiste una minaccia che l’Occidente e la Nato non siano in grado di affrontare - sottolinea - con una cooperazione sempre più stretta con l’Ue e con l’Onu. Su certi argomenti ci possono essere opinioni differenti. Ma la coesione dell’Alleanza è un dato fuori discussione. C’è in gioco la credibilità dell’Occidente". "La Nato continua a rafforzare la vigilanza e la protezione. Abbiamo integrato la difesa aerea, condividiamo l’intelligence e proteggiamo le infrastrutture critiche. E mi sembra opportuno sottolineare - insiste Cavo Dragone - l’efficacia della risposta: l’abbiamo vista nella difesa della Turchia, intercettando i due missili iraniani". Sui droni, nuovi protagonisti della guerra, gli stessi che mercoledì hanno colpito la base italiana di Erbil, dice: "Gli attacchi di settembre in Polonia, in Romania e nei Paesi Baltici hanno posto con chiarezza quanto sia concreta la minaccia. Si sta facendo molto, soprattutto con il comando Act preposto alla innovazione e alla trasformazione degli strumenti: ha trovato molto materiale disponibile sul mercato e ne ha elaborato altro. Nel giro di qualche mese ci sarà l’integrazione di nuovi sistemi nella difesa aerea sul fianco est dell’Alleanza".
"La richiesta Usa di una maggiore responsabilità europea nella difesa del continente io la ritengo più che legittima. Però serve un salto di qualità - conclude l'ammiraglio Cavo Dragone - maggiore integrazione, standardizzazione degli strumenti e delle industrie della difesa. Occorre varare dei programmi pluriennali stringenti per prevedere risultati concreti e in tempi ragionevoli. E l’industria della difesa deve essere un elemento dell’insieme e non un partner esterno. I ritmi della produzione in Europa sono troppo lenti: è inaccettabile, ci vuole un cambiamento radicale e senza aumentare i costi".
Israele, nuova ondata di attacchi "estesi" su Teheran
L'aeronautica israeliana ha lanciato una nuova ondata di attacchi aerei "estesi" su Teheran, come annunciato dalle Forze di Difesa Israeliane (Idf). L'esercito afferma che gli attacchi sono diretti contro siti infrastrutturali del regime iraniano. Intanto, l'agenzia iraniana Mehr ha riferito che la contraereaè al lavoro sui cieli della capitale.
Araghchi all'India: "I Brics sostengano la stabilità della regione"
Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha discusso degli sviluppi regionali e internazionali in una conversazione telefonica con l'omologo indiano, Subrahmanyam Jaishankar. Secondo la nota diffusa da Teheran, Araghchi ha informato il collega sulla situazione "causata dalle aggressioni e dai crimini commessi dagli Stati Uniti e dal regime sionista contro l'Iran e sulle sue conseguenze per la stabilità e la sicurezza della regione e del mondo, sottolineando la ferma volontà del governo, del popolo e delle Forze armate dell'Iran di esercitare il legittimo diritto all'autodifesa contro gli aggressori". Riferendosi al ruolo e allo status dei Brics come forum per lo sviluppo della cooperazione multilaterale, il ministro iraniano ha fatto appello affinché "tale istituzione svolga un ruolo costruttivo in questo momento per sostenere la stabilità e la sicurezza della regione e del mondo".
Crosetto: "Vicino al ministro e alle forze armate francesi"
"A nome mio e di tutta la Difesa italiana esprimo vicinanza al ministro della Difesa francese Caterine Vautrin e alle forze armate francesi per il grave attacco subito a Erbil, Kurdistan iracheno, nel corso del quale ha perso la vita un militare francese e sono rimasti feriti altri suoi commilitoni. Alla famiglia del soldato caduto giungano il mio più sincero cordoglio e la mia solidarietà. Ai militari feriti, l'augurio di pronta e completa guarigione". Lo scrive su X il ministro della Difesa Guido Crosetto.
Riad: "Abbattuto un drone che puntava al quartiere diplomatico"
Le forze saudite hanno intercettato un drone che puntava al quartiere diplomatico di Riad, dove si trovano le ambasciate straniere. Lo ha fatto sapere il ministero della Difesa. Il "drone ostile" è stato abbattuto "durante un tentativo di avvicinarsi al quartiere diplomatico", ha scritto il ministero su X. Altri tre droni sono stati intercettati in altre zone dell'Arabia Saudita all'incirca nello stesso momento, ha aggiunto il ministero.
Idf colpisce ponte sul fiume Litani: "Era usato da Hezbollah"
L'Idf afferma di aver colpito il ponte di Zrarieh, sul fiume Litani, che veniva utilizzato da Hezbollah come "punto di attraversamento chiave" per spostarsi dal nord al sud del Libano. Lo riferisce il Times of Israel. Secondo l'esercito, Hezbollah utilizzava il ponte "per spostarsi dal nord al sud del Paese, prepararsi al combattimento contro le truppe israeliane e operare contro i civili dello Stato di Israele, mettendo in pericolo i civili libanesi e causando ingenti danni nelle aree popolate". L'Idf afferma che, per prevenire una "minaccia ai civili israeliani e il continuo danno ai civili libanesi, è stato necessario colpire il ponte". L'esercito afferma inoltre che Hezbollah ha posizionato dei lanciarazzi vicino al ponte e ha recentemente effettuato attacchi missilistici contro Israele dalla zona.
Potenti esplosioni scuotono capitale Teheran
Una serie di potenti esplosioni a brevi intervalli ha scosso Teheran questa mattina, nel 14esimo giorno della guerra lanciata da Stati Uniti e Israele. Queste esplosioni, insolitamente intense, sono avvenute intorno alle 10:00 (7:30), hanno fatto tremare gli edifici nella zona nord e centrale di Teheran, secondo quanto riportano i giornalisti sul posto.
Media Oman: "Due persone uccise da un drone nel nord del Paese"
Due persone sono state uccise da un drone nel nord dell'Oman, secondo quanto riferito dai media statali. "Due droni si sono schiantati nel governatorato di Sohar. Uno di essi è caduto nella zona industriale di Al-Awahi, causando la morte di due lavoratori stranieri e ferendo diverse persone. Il secondo si è schiantato in una zona aperta senza causare vittime", ha riferito l'agenzia di stampa dell'Oman, citando una fonte della sicurezza.
Pasdaran: "Le nuove proteste avranno risposta più dura che a gennaio"
Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche ha avvertito che qualsiasi nuova protesta contro il governo incontrerà una risposta "più devastante" rispetto a quella di gennaio, quando diverse migliaia di persone furono uccise. "Oggi, il nemico, incapace di raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo, sta nuovamente cercando di seminare il terrore e provocare rivolte", ha affermato l'Irgc in una dichiarazione trasmessa in tv, promettendo "una risposta ancora più devastante di quella dell'8 gennaio" in caso di ulteriori disordini.
Attacco con drone, uccise due persone in Oman
Due persone sono state uccise da un drone nel nord dell'Oman, secondo quanto riportato dai media di Stato, mentre l'Iran continua i suoi attacchi di rappresaglia nei Paesi vicini. "Due droni si sono schiantati nel governatorato di Sohar. Uno è precipitato nella zona industriale di Al-Awahi, uccidendo due lavoratori stranieri e ferendone diversi altri. Il secondo si è schiantato in un'area aperta senza causare vittime", ha riferito l'agenzia di stampa omanita, citando una fonte della sicurezza.
Trump: "Le canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora onore ucciderli io" (2)
"Eppure - scrive ancora Trump - se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo. La marina iraniana è stata spazzata via, la loro aviazione non esiste più, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra".
Pasdaran: "Repressione più dura" in caso di proteste
L'intelligence del Corpo delle Guardie della Rivoluzione in Iran (Irgc) hanno avvertito che oppositori e manifestanti potrebbero subire "un colpo ancora più duro di quello dell'8 gennaio", riconoscendo di fatto la violenta repressione delle proteste messa in campo due mesi fa e minacciando misure più severe in caso di ritorno delle manifestazioni di piazza. "Oggi, il nemico, incapace di raggiungere i suoi obiettivi militari sul campo, cerca ancora una volta di seminare il terrore e provocare rivolte", hanno denunciato i Pasdaran in una nota letta dalla Tv di Stato, "coloro che definiamo 'elementi neo-Isis' devono sapere che li attende un colpo ancora più duro di quello dell'8 gennaio", Le Ong per i diritti umani ritengono l'8 e il 9 gennaio siano stati i giorni di picco della repressione in Iran dove a fine dicembre erano iniziate massicce proteste prima contro il carovita e poi per chiedere la fine della Repubblica islamica.
Trump: "Le canaglie iraniane hanno ucciso per anni, ora onore ucciderli io"
"Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo. Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo. Guardate cosa succede oggi a queste squilibrate canaglie. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47° presidente degli Stati Uniti d'America, sto uccidendo loro. Che grande onore è farlo". Così su Truth il presidente degli Usa Donald Trump.
Macron: "Morto militare francese durante attacco nel Kurdistan iracheno"
Un soldato francese è morto "durante un attacco" nella regione di Erbil, nel Kurdistan iracheno. Lo ha reso noto il presidente francese Emmanuel Macron su X. "Il sergente maggiore Arnaud Frion del 7° battaglione cacciatori alpini di Varces è morto per la Francia durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq ", ha scritto, aggiungendo che "la guerra in Iran non può giustificare attacchi del genere".
Attacchi aerei Israeliani colpiscono la periferia sud di Beirut
Raid aerei israeliani hanno colpito i sobborghi meridionali di Beirut, dopo che Israele aveva emesso avvisi di evacuazione. Lo riportano i media libanesi. I nuovi raid sono avvenuti dopo un attacco all'alba su un edificio nel centro della capitale del Libano.
Mercoledì, un attacco aereo israeliano aveva ucciso sette persone e ferite 18 in una città del Libano orientale, ha dichiarato intanto il ministero della Salute libanese. Nel raid era stata colpita la casa i una famiglia di rifugiati siriani.
Cina condanna attacchi su "obiettivi non militari"
L'inviato speciale cinese per il Medio Oriente, Zhai Jun, ha detto al ministro degli Esteri del Bahrein, Abdullatif bin Rashid Al Zayani, che la linea rossa della protezione dei civili "non deve essere oltrepassata" e che non si devono attaccare "obiettivi non militari", né si deve "compromettere la sicurezza delle rotte marittime". Durante l'incontro con Al Zayani a Manama, Zhai si è opposto all'uso della forza come prima opzione e ha auspicato una risoluzione dei problemi regionali "attraverso il dialogo e la consultazione", secondo quanto riportato in una dichiarazione rilasciata venerdì dal ministero degli Esteri cinese. "Non si devono attaccare obiettivi non militari, come infrastrutture energetiche, economiche o di sussistenza", né "la sicurezza delle rotte marittime deve essere compromessa", ha sottolineato Zhai, dopo che diverse navi sono state attaccate nello Stretto di Hormuz e la nuova Guida Suprema iraniana, Mokhtaba Khamenei, ha chiuso questa via d'acqua, attraverso la quale transita il 20% del petrolio mondiale. L'inviato speciale ha elogiato "l'atteggiamento calmo, moderato e responsabile" dimostrato dal Bahrein dall'inizio del conflitto, che negli ultimi giorni ha subito attacchi da parte dell'Iran in risposta ai raid aerei israeliani e statunitensi sul suo territorio. L'attuale escalation delle tensioni nella regione "non giova a nessuna delle due parti", ha affermato Zhai, chiedendo inoltre "l'immediata cessazione delle operazioni militari e la prevenzione di un'ulteriore diffusione del conflitto". Da parte sua, Al Zayani ha affermato che "il Bahrein è un Paese impegnato a raggiungere la pace, la stabilità, lo sviluppo e la prosperità regionali attraverso il dialogo e la riconciliazione" e che "non dovrebbe essere bersaglio di attacchi ingiustificati". Il ministro ha aggiunto che "l'Iran dovrebbe ascoltare gli appelli della comunità internazionale, cessare immediatamente gli attacchi contro gli Stati arabi del Golfo e garantire la sicurezza e la libera navigazione delle vie navigabili internazionali". Il colloquio fa seguito a una serie di contatti che il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha avuto negli ultimi giorni con i suoi omologhi di diversi Paesi mediorientali, tra cui il Bahrein, e con la comunità internazionale, nell'ambito degli sforzi diplomatici di Pechino per arginare l'escalation.
Arabia Saudita, a Riad drone abbattuto vicino al quartiere diplomatico
Il ministero della Difesa saudita ha dichiarato che un drone è stato abbattuto mentre tentava di avvicinarsi al quartiere diplomatico di Riad.Poco prima, il portavoce del ministero della Difesa saudita ha dichiarato che la difesa aerea ha abbattuto altri otto droni nelle regioni centrali e orientali del Paese, nonché nel governatorato di al-Kharj e a ovest della capitale.In precedenza, la stessa fonte ha segnalato l'intercettazione e la distruzione di 14 droni nel corso di diverse ondate di tentativi di attacco.
Iran, edificio centro Dubai colpito da detriti di proiettile
Un edificio nel centro di Dubai è stato colpito da detriti provenienti da un attacco intercettato.Lo ha riferito l'ufficio stampa delle autorità locali, dopo che diverse esplosioni hanno scosso il centro finanziario del Medio Oriente. Un edificio è stato colpito, ha confermato la stessa fonte."Le autorità hanno confermato che i detriti di un'intercettazione riuscita hanno causato un piccolo incidente sulla facciata di un edificio nel centro di Dubai", ha scritto su X l'ufficio stampa, precisando che non sono stati segnalati feriti.Un corrispondente dell'AFP ha dichiarato di aver sentito tremare il suo edificio e di aver udito una forte esplosione. Una densa colonna di fumo era visibile questa mattina nell'emirato.L'incidente odierno segue quello di un drone precipitato vicino al distretto finanziario di Dubai ieri. L'Iran ha minacciato di colpire le istituzioni economiche, spingendo alcune aziende a evacuare il proprio personale dalla zona.Le difese aeree degli Emirati Arabi Uniti hanno intercettato più di 1.500 droni iraniani e quasi 300 missili dall'inizio della guerra nella regione.L'aeroporto di Dubai, uno dei più grandi al mondo, è stato ripetutamente preso di mira, così come il suo porto e le sue proprietà immobiliari di lusso, tra cui Palm Jumeirah e l'hotel Burj Al Arab.
Idf: colpiti 200 obiettivi terroristici in Iran nelle ultime 24 ore
Nelle ultime 24 ore, decine di velivoli dell'Idf, coordinati dall'intelligence israeliana, hanno completato 20 attacchi su larga scala nell'Iran centrale e occidentale. Lo hanno reso le stesse forze armate su Telegram aggiungendo che sono stati colpiti "oltre 200 obiettivi del regime terroristico iraniano, compresi lanciamissili balistici, sistemi di difesa e siti di produzione di armi". "Dall'inizio dell'operazione 'Roaring Lion' - si legge - l'aviazione israeliana ha portato a compimento centinaia di ondate di attacchi contro infrastrutture iraniana per contrastare il lancio di missili verso Israele".
Sirene nella base aerea turca di Incirlik, usata dalla Nato
Le sirene hanno risuonato nella base aerea di Incirlik, in Turchia, utilizzata dalla Nato. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Anadolu senza fornire però ulteriori dettagli. Secondo i media turchi, le sirene sarebbero stata sentire intorno alle'1:25 orario italiano. Un oggetto infuocato è stata visto cadere dal cielo in alcuni video sui social network.
Trump contro NYT: "Stiamo distruggendo totalmente il regime"
Nuovi proclami di vittoria sull'Iran dal presidente Donald Trump, che smentisce il New York Times.Il quotidiano aveva affermato che Teheran sta adattando e migliorando le sue tattiche per contrastare le operazioni di Usa e Israele. "Stiamo distruggendo completamente il regime terroristico dell'Iran, militarmente, economicamente e in ogni altro modo, eppure, se leggete il fallimentare New York Times, pensereste erroneamente che non stiamo vincendo", ha scritto Trump su Truth."La marina iraniana è stata spazzata via, la loro aviazione non esiste più, i missili, i droni e tutto il resto sono stati decimati, e i loro leader sono stati cancellati dalla faccia della terra", ha affermato Trump."Abbiamo una potenza di fuoco senza pari, munizioni illimitate e tutto il tempo che vogliamo. Guardate cosa succederà oggi a questi pazzi bastardi. Hanno ucciso persone innocenti in tutto il mondo per 47 anni e ora io, come 47esimo presidente degli Stati Uniti d'America, li sto uccidendo. Che grande onore è farlo!", ha assicurato il leader della Casa Bianca.
Media: esplosioni e fumo in centro a Dubai
Alcune esplosioni hanno fatto tremare gli edifici a Dubai e una densa colonna di fumo è visibile nell'Emirato. Lo rendono noto i giornalisti della France Presse sul posto. Un corrispondere ha detto di aver sentito il suo edificio tremare e di aver udito una forte esplosione.
Macron, militare francese morto in un attacco a Erbil
Un militare francese è morto durante un attacco nella regione di Erbil, in Iraq. Lo ha annunciato il presidente Emmanuel Macron su X, specificando che la vittima è il maresciallo Arnaud Frion del 7/o battaglione cacciatore alpini di Varces. "Alla sua famiglia e ai suoi commilitoni - ha scritto - porgo le mie più sentite condoglianze e la solidarietà della nazione". "Diversi nostri militari sono rimasti feriti - ha aggiunto -. La Francia è al fianco loro e dei propri parenti. Questo attacco contro le nostre forze impegnate nella lotta contro l'Isis dal 2015 è inaccettabile. La loro presenza in Iraq si inserisce nel quadro della lotta al terrorismo. La guerra in Iran non può giustificare tali attacchi".