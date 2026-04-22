Ucraina verso l’Ue, le proposte alternative di Germania e Francia

Dietro questa divergenza ci sarebbe il timore di molti degli Stati membri dell’Ue, secondo i quali concedere a Kiev - così come eventualmente ad altri candidati - un'adesione accelerata possa mutare profondamente le dinamiche politiche dell’Unione e alterare il valore dell'adesione stessa. Secondo alti funzionari della Commissione comunque il contenuto generale dei documenti sarà "probabilmente" molto simile alla proposta finale dell'Ue all'Ucraina. Inoltre secondo Taras Kachka, vice primo ministro ucraino per l'integrazione europea, "siamo in contatto con Parigi e Berlino e anche con altre capitali: la situazione è in continua evoluzione. Ci sono anche altri documenti in circolazione".