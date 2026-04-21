Ucraina, Onu chiede un cessate il fuoco immediato

Il Consiglio di Sicurezza dell'Onu ha discusso della guerra in Ucraina e durante la riunione il Segretario Generale aggiunto per il Medio Oriente, l'Asia e il Pacifico Khaled Khiari ha chiesto alla comunità internazionale un impegno diplomatico per "un cessate il fuoco completo, immediato e incondizionato". Gli Usa hanno annunciato 25 milioni di dollari per il rimpatrio di bambini ucraini trasferiti in Russia e l'ambasciatrice Usa Tammy Bruce ha ribadito il sostegno di Washington a "una fine negoziata della guerra". Mosca ha respinto le accuse di violazione della tregua pasquale, citando 6.500 infrazioni ucraine in 32 ore.
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