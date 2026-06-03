Donetsk, drone colpisce autobus russo: sette morti

Sette persone sono morte e undici sono rimaste ferite dopo che un drone ha colpito un autobus passeggeri nella regione di Donetsk occupata dalla Russia. Secondo le autorità filorusse, il mezzo era diretto in Crimea. L'episodio arriva mentre proseguono gli scambi di attacchi tra Mosca e Kiev e cresce il timore di una nuova escalation del conflitto.
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