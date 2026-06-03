Kiev, Rutte rende omaggio ai caduti ucraini

Il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è arrivato a Kiev dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy. I due leader hanno partecipato a una cerimonia commemorativa presso il Muro della Memoria dedicato ai militari ucraini caduti nella guerra contro la Russia, deponendo fiori in segno di rispetto. Alla commemorazione era presente anche il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.
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