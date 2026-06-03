Fukushima, orso aggredisce passanti e semina il panico

Un orso ha aggredito quattro persone a Fukushima, in Giappone. L'animale ha attaccato tre operai in due stabilimenti e una donna di circa 80 anni nelle vicinanze. La polizia ha dato l'ordine di abbattere l'orso. Chiuse tutte le scuole della zona.
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