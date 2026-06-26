Spagna, vasto incendio a Huesca: centinaia di evacuati

I vigili del fuoco dell'Unità di Emergenza Militare hanno combattuto un vasto incendio nei pressi di Tamarite de Litera, nella provincia di Huesca di Aragona, in Spagna. Le fiamme hanno devastato un'area di almeno 1.000 ettari. Il governo regionale ha dichiarato l'emergenza di livello 2 e centinaia di persone sono state evacuate da tre comuni della zona.