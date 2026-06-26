I vigili del fuoco dell'Unità di Emergenza Militare hanno combattuto un vasto incendio nei pressi di Tamarite de Litera, nella provincia di Huesca di Aragona, in Spagna. Le fiamme hanno devastato un'area di almeno 1.000 ettari. Il governo regionale ha dichiarato l'emergenza di livello 2 e centinaia di persone sono state evacuate da tre comuni della zona.
Prossimi video
Aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino
Mondo
Sisma Venezuela, squadre soccorritori da almeno dodici Paesi
Mondo
Londra, Re Carlo e Camilla lasciano Buckingham Palace
Mondo
Caldo record in Europa, vittime e crisi climatica globale
Mondo
Spagna, vasto incendio a Huesca: centinaia di evacuati
Mondo
Pechino, loto sboccia da un seme di circa 800 anni
Mondo
Tempesta a Wellington: danni, blackout e 200 voli cancellati
Mondo