Aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino

Un piccolo velivolo si è schiantato contro la CITIC Tower, il grattacielo più alto di Pechino, in Cina, danneggiando due vetrate dei piani alti. Lo riferiscono alcuni testimoni sul posto, mentre le autorità locali mantengono il massimo riserbo. La polizia ha isolato la zona, vietando ai passanti di filmare o fotografare la scena.
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