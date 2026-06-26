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Londra, Re Carlo e Camilla lasciano Buckingham Palace

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Re Carlo III e la regina Camilla lasceranno Buckingham Palace e andranno a vivere stabilmente a Clarence House, loro residenza dal 2003 ed ex dimora della Regina Madre. La storica decisione della casa reale britannica nasce dalla volontà di facilitare e aumentare notevolmente l'accesso del pubblico e dei visitatori all'interno dello storico palazzo reale, che rimarrà comunque la sede amministrativa della monarchia. I sovrani manterranno alcune stanze private per ritirarsi durante le ore della giornata lavorativa.

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