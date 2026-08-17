Sky TG24 Timeline: Kushner e Netanyahu e la leva militare Ue

Gli Stati Uniti premono per la soluzione della crisi di Gaza. Oggi l'Inviato americano Jared Kushner ha incontrato il premier israeliano Netanyahu. Israele che continua a chiudere alla richiesta dei paesi musulmani e degli stessi Usa di interrompere le azioni militari sulla Striscia. Sempre oggi scade la tregua di 60 giorni siglata da Washington e Teheran a Islamabad lo scorso giugno. Intanto n Europa, oltre della spesa per il riarmo, si dibatte anche sulla riforma del servizio militare e l’eventuale ritorno alla leva obbligatoria. In Italia il governo non ha ancora discusso l’aumento degli organici delle forze armate ma altri paesi hanno già introdotto importanti novità. Con l'ambasciatore Pasquale Ferrara, docente Luiss e Presidente ResetDOC