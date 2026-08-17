Bonnie Tyler,a Swansea l’ultimo saluto tra musica e applausi

Migliaia di fan si sono riuniti a Swansea per l’ultimo saluto a Bonnie Tyler, la cantante gallese morta a 75 anni l’8 luglio in Portogallo. Il feretro è stato accolto dagli applausi e portato nella Swansea Minster per la cerimonia privata sulle note di “If I Sing You a Love Song” e “It's a Heartache”. Dopo il funerale, l'artista è stata accompagnata in una processione funebre per le strade della vicina Skewen, dove è nata.
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