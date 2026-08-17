Trump ordina di ridurre le esercitazioni Usa-Corea del Sud

La Corea del Sud e gli Stati Uniti hanno dato il via alle esercitazioni congiunte estive ma poche ore prima dell'avvio, Donald Trump ha ordinato al Pentagono di diminuire le manovre. Il presidente Usa ha citato i costi dei test e inviano un segnale inappropriato e ostile alla Corea del Nord. La decisione ha sollevato dubbi sulla solidità dell’alleanza tra Washington e Seoul ma il ministero della Difesa sudcoreano ha dichiarato che le esercitazioni sono iniziate "come previsto", con circa 18mila militari sudcoreani.
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