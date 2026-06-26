Pechino, loto sboccia da un seme di circa 800 anni

Un raro loto antico, coltivato da un seme di circa 800 anni, ha fatto la sua prima fioritura al Lianhuachi Park di Pechino in occasione del festival della cultura del loto 2026. Il team del parco ha impiegato più di due anni per far rinascere questo "reperto vivente". La manifestazione ospita oltre 7.000 piante in vaso e 380 varietà di loto fino alla fine di agosto.