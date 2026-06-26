Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Pechino, loto sboccia da un seme di circa 800 anni

Mondo

Un raro loto antico, coltivato da un seme di circa 800 anni, ha fatto la sua prima fioritura al Lianhuachi Park di Pechino in occasione del festival della cultura del loto 2026. Il team del parco ha impiegato più di due anni per far rinascere questo "reperto vivente". La manifestazione ospita oltre 7.000 piante in vaso e 380 varietà di loto fino alla fine di agosto.

Prossimi video

Aereo si schianta contro il grattacielo più alto di Pechino

Mondo

Sisma Venezuela, squadre soccorritori da almeno dodici Paesi

Mondo

Londra, Re Carlo e Camilla lasciano Buckingham Palace

Mondo

Caldo record in Europa, vittime e crisi climatica globale

Mondo

Spagna, vasto incendio a Huesca: centinaia di evacuati

Mondo

Pechino, loto sboccia da un seme di circa 800 anni

Mondo